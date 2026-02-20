Ukraynalı askerler, Zaporojye'deki siperlerde zor durumda
© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие 3-ей бригады ВСУ "Спартан" принимают участие в учениях по тактической медицине в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Ukrayna'nın siyasi ve askeri yönetimi tarafından gerekli desteği alamayan muharebe sahasındaki Ukraynalı güçler, cephede ciddi sorunlarla boğuşuyor.
Zaporojye Bölgesi'ndeki siperlerde bulunan Ukraynalı askerlerin donma tehlikesi ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.
Ukraynalı askerlerin telsiz konuşmalarına ulaşan Sputnik, çatışma bölgesindeki düşman güçlerinin zor durumda olduğunu ortaya çıkardı.
Telsizle konuşan bir Ukrayna askerinin "Ayaklarımız dondu, ne bir şey yedik ne de içtik" dediği duyuldu.
Aynı kayıtta, askerin sözlerine karşılık komutanın küçümseyici ifadeler kullandığı dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk-Uzlovoye civarındaki Ukraynalı askerlerin yaklaşık yüzde 30’unun donma nedeniyle saf dışı kaldığını bildirmişti. Bakanlık, yaralı askerlerin donarak acı içinde ölüme mahkum olduğunun altını çizmişti.
