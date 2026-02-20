https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ukraynadaki-yolsuzluklari-ortaya-cikarilmasinda-fbi-destegi-1103660449.html

Ukrayna’daki yolsuzlukları ortaya çıkarılmasında FBI desteği

ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID denetçilerinin hazırladığı raporda, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'na (NABU) Ukrayna nükleer enerji kurumu Energoatom’daki yolsuzluğu ortaya çıkaran soruşturmada danışmanlık yaptığı kaydedildi.Raporun metninde, “Adalet Bakanlığı ve FBI'dan yerel hukuk danışmanları, NABU yetkilileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar, olası rüşvet ve kara para aklama planlarını görüştüler ve soruşturma sırasında ele geçirilen fonların izini sürme konusunda istişarede bulundular” ifadesi yer aldı.Zelenskiy çevresinin işlediği yolsuzluk ABD Kongresi’ne anlatıldıPentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID denetçilerinin ABD Kongresi için hazırladığı raporda, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ekibindeki kişilerin işlediği yolsuzluklar aktarıldı.Raporun metninde, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, devlet yetkililerinin karıştığı ve 100 milyon dolardan fazla tutarda olan yolsuzluk vakalarını ortaya çıkardı” dendi.Belgede, askeri teçhizat için fahiş fiyat uygulamalarının yanı sıra, Ukrayna nükleer enerji kurumu Energoatom'daki rüşvet olayları da ayrıntılı olarak anlatıldı. Bu olaylara Zelenskiy'in ‘destekçilerinin’ karıştığı belirtildi.Öte yandan ABD’nin sunduğu yardımın kötüye kullanıldığına dair hiçbir vakanın tespit edilmediği ifade edildi.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım 2025 tarihinde, enerji sektöründe geniş çaplı bir özel operasyon başlattığını duyurmuş, operasyon sırasında bulunan, destelerce yabancı parayla dolu çantaların fotoğrafını yayınlamıştı. Ukrayna parlamentosu üyesi Yaroslav Zheleznyak, NABU'nun eski Enerji Bakanı ve eski Adalet Bakanı Herman Galuşçenko'nun evinin yanı sıra Energoatom şirketinde arama yaptığını bildirmişti. Ukrayna basını, NABU görevlilerinin ayrıca, Vladimir Zelenskiy'nin çalışma arkadaşı olan ve daha sonra Ukrayna'dan kaçmış olduğu ortaya çıkan işadamı Timur Mindiç'in evinde de arama yaptığını bildirmişti.

