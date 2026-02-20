https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/bmgk-toplantisina-katilacakti-italyan-gazeteci-istanbulda-gozaltina-alindi-1103658020.html
BMGK toplantısına katılacaktı: İtalyan gazeteci İstanbul'da gözaltına alındı
BMGK toplantısına katılacaktı: İtalyan gazeteci İstanbul’da gözaltına alındı
20.02.2026
2026-02-20T11:06+0300
2026-02-20T11:06+0300
2026-02-20T11:07+0300
Sputnik, İtalyan gazeteci Andrea Lucidi’nin, katılmayı planladığı BMGK toplantısına bir gün kala İstanbul’da gözaltına alındığını öğrendi.ABD’nin New York kentinde bugün saat 18.00’da (TSİ) Rusya’nın girişimi üzerine, ‘Ukrayna krizinin haber boyutu: Medya haberlerinin çatışmanın seyrini nasıl etkiliyor’ konulu gayri resmi BMGK toplantısı yapılacak.İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, Donbass’ta çalışan Lucidi’nin İstanbul’da gözaltına alındığı bildirildi.BMGK’nın gayri resmi toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin yanlış algıların şekillenmesinde Batı ve Ukrayna medyasının rolünün incelenmesi planlanıyor. Ayrıca, çatışmanın kilit aşamalarına ilişkin taraflı haberlerinin kamuoyunu nasıl etkilediği, krizin kökenlerine dair anlayışı nasıl çarpıttığı ve diplomatik yollarla üstesinden gelme olanaklarını nasıl sınırladığı da analiz edilmesi amaçlanıyor.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, toplantıda Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen ve İtalyan gazeteci Andrea Lucidi'nin konuşma yapmasının beklendiği ifade edildi.
11:06 20.02.2026 (güncellendi: 11:07 20.02.2026)
11:06 20.02.2026 (güncellendi: 11:07 20.02.2026)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Batı medyasının Ukrayna çatışmasındaki taraflılığı konulu gayri resmi toplantısına katılmayı planlayan İtalyan gazeteci Lucidi’nin İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.
Sputnik, İtalyan gazeteci Andrea Lucidi’nin, katılmayı planladığı BMGK toplantısına bir gün kala İstanbul’da gözaltına alındığını öğrendi.
ABD’nin New York kentinde bugün saat 18.00’da (TSİ) Rusya’nın girişimi üzerine, ‘Ukrayna krizinin haber boyutu: Medya haberlerinin çatışmanın seyrini nasıl etkiliyor’ konulu gayri resmi BMGK toplantısı yapılacak.
İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, Donbass’ta çalışan Lucidi’nin İstanbul’da gözaltına alındığı bildirildi.
BMGK’nın gayri resmi toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin yanlış algıların şekillenmesinde Batı ve Ukrayna medyasının rolünün incelenmesi planlanıyor. Ayrıca, çatışmanın kilit aşamalarına ilişkin taraflı haberlerinin kamuoyunu nasıl etkilediği, krizin kökenlerine dair anlayışı nasıl çarpıttığı ve diplomatik yollarla üstesinden gelme olanaklarını nasıl sınırladığı da analiz edilmesi amaçlanıyor.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, toplantıda Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen ve İtalyan gazeteci Andrea Lucidi'nin konuşma yapmasının beklendiği ifade edildi.