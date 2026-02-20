https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/trump-uzayli-ve-ufo-dosyalarinin-aciklanacagini-duyurdu-1103651643.html
Trump, uzaylı ve UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu
Trump, uzaylı ve UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu
20.02.2026
Trump, Air Force One uçağında gazetecilere eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında "uzaylıların gerçek olduğunu" söylemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı" dedi.Trump, uzaylıların gerçek olup olmadığını ise bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.İlgili kurumlara talimat verecekABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) ile UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim" yanıtını vermişti.Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor" ifadesini kullanmıştı.
Trump, uzaylı ve UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.
Trump, Air Force One uçağında gazetecilere eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında "uzaylıların gerçek olduğunu" söylemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı" dedi.
Trump, uzaylıların gerçek olup olmadığını ise bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.
İlgili kurumlara talimat verecek
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) ile UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.
Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim" yanıtını vermişti.
Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor" ifadesini kullanmıştı.