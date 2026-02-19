https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/gazze-baris-kurulu-washingtonda-ilk-kez-toplandi-1103639047.html

Gazze Barış Kurulu, Washington'da ilk kez toplandı

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında Trump'dan son dakika açıklamaları.

Gazze Barış Kurulu, ilk toplantısını Washington'da yapıyor. 47 ülkeden temsilciler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılandı.Enstitüye gelen ülke liderleri ve temsilcileri salona kabul ederken Sinead O’Connor’ın ‘Nothing Compares to You’ ve Andrea Bocelli ile Sarah Brightman Time to Say Goodbye şarkıları çaldı.Trump, heyeti karşılarken "Şarkıları sevdiniz mi?" dedi.Toplantının kısa süre için başlaması bekleniyor.Filistinli temsilci bulunmuyorTrump’ın Barış Kurulu tartışmalara yol açtı. Kurulda İsrail yer alırken Filistinli temsilciler bulunmuyor. Ayrıca Trump’ın kurulun ileride Gazze dışındaki sorunları da ele alabileceği yönündeki önerisi, Birleşmiş Milletler’in küresel diplomasi ve çatışma çözümündeki ana platform rolünü zayıflatabileceği endişelerini artırdı.ABD’li yetkililer, Trump’ın ayrıca birçok ülkenin Gazze’de barışın korunmasına yardımcı olacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmak üzere binlerce asker göndermeyi planladığını açıklayacağını söyledi.Güvenlik Konseyi’nin çoğu üyesi de yokABD’li yetkililer, etkinliğe 47 ülkeden delegasyonların ve Avrupa Birliği’nin katılmasının beklendiğini söyledi. Liste, Arnavutluk’tan Vietnam’a uzanan geniş bir ülke yelpazesini ve İsrail’i içeriyor.Ancak Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri listede yer almıyor.Etkinlikte konuşma yapması beklenen isimler arasında Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, kurulda üst düzey bir rol üstlenmesi beklenen eski Britanya Başbakanı Tony Blair, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov’un yanı sıra diğer katılımcılar bulunuyor.

