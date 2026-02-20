https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingiliz-basini-abd-ucak-gemisi-uss-gerald-r-ford-cebelitariktan-gecti-akdenize-ilerliyor-1103673395.html

İngiliz basını: ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford Cebelitarık'tan geçti, Akdeniz'e ilerliyor

İngiliz sosyal medyada paylaşılan ve ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Cebelitarık Boğazı’ndan doğuya doğru ilerlediğini gösteren görüntülerin doğrulandığını yazdı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bu sabah çekilen ve X’te paylaşılan, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiğini gösteren görüntüleri doğruladığını bildirdi. Cebelitarık’tan çekilen görüntülerin savaş gemisinin Atlantik’ten Akdeniz’e doğru doğu istikametinde ilerlediğini gösterdiği kaydedildi.Ayrıca geminin görev grubundaki gemilerden biri olan USS Mahan’ın da boğazdan geçtiğini gemi takip verileriyle teyit edildiği kaydedildi. İsrail basını da USS Gerald R. Ford’un denizcilik takip verilerine göre Cebelitarık boğazından Akdeniz’e giriş yaptığını yazdı. Tel Aviv merkezli Times of Israel, uçak gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması için ‘birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu’ kaydetti. Uçuş takipte 6 ABD askeri uçağı Washington, Ortadoğu’daki askeri yığınağı artırmayı sürdürürken, cuma günü TSİ ile 13.00 civarında Avrupa ve Ortadoğu üzerinde Ortadoğu’ya giriş-çıkış yapan altı ABD askeri uçağını gösteren Flightradar 24 verileri de paylaşıldı. ABD-İngiltere dışişleri bakanları buluşuyor İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçen yıl, Hint Okyanusu’ndaki adaların egemenliğinin Mauritius’a devredilmesini öngören bir anlaşmayı kabul etmiş, ancak adalardan biri olan Diego Garcia üzerindeki kontrolü, üste ABD operasyonlarının sürmesini güvence altına alan 99 yıllık bir kira sözleşmesiyle korumuştu. Washington geçen yıl anlaşmaya onay vermişti, ancak Trump anlaşmayı ‘büyük bir aptallık’ olarak nitelendirdi. Cooper, Trump’ın İran’a yönelik söylemini de sertleştirdiği bir dönemde, savunma ve güvenlik konularını görüşmek üzere Washington’da Rubio ile bir araya geliyor. Trump, Tahran’ın nükleer programı konusunda önümüzdeki 10 ila 15 gün içinde bir anlaşmaya varması gerektiğini, aksi halde ‘gerçekten kötü şeyler’ olacağını söylemişti. Diego Garcia’daki üs son dönemde Ortadoğu’da Yemen’deki Husilere karşı operasyonlarda ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasında kullanıldı. Ortak üssün kullanım koşulları uyarınca, Diego Garcia’dan yürütülecek herhangi bir operasyon için İngiltere'nin önceden onay vermesi gerekiyor.

