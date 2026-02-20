https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/son-gulen-cinli-robotlar-bir-yilda-viral-olan-tokezlemeden-kung-fuya-gecti-1103672434.html

Son gülen: Çinli robotlar bir yılda viral olan tökezlemeden kung fu’ya geçti

Çin’de insansı robotlar, bu hafta düzenlenen ve ülkenin en önemli televizyon etkinliği kabul edilen bahar festivali sahnesindeki performanslarıyla yeniden gündemde.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103672277_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_724801f54ba5aef962381fec79bdd455.jpg

Dünyanın en çok izlenen televizyon programı olarak nitelenen gala gecesinde, çeşitli Çinli girişimlerin geliştirdiği insansı robotlar, kung fu figürlerinden koreografili danslara ve karmaşık jimnastik gösterilerine kadar uzanan performanslar sergiledi.Geçen yıl aynı festivalde sahneye çıkan daha ilkel versiyonlar, mendil çevirerek halk dansı yapmaya çalışmış, ancak dengesiz hareketleri kamuoyunda alaycı yorumlara yol açmıştı. Aynı dönemde düzenlenen bir robot maratonu da çarpışmalar ve teknik arızalar nedeniyle manşetlere taşınmıştı.‘Ciddiye alınmalı’Analistlere göre, aradan geçen bir yıl teknolojide kayda değer bir sıçramaya işaret ediyor. Yarı iletken ve teknoloji analiz şirketi SemiAnalysis analistlerinden Reyk Knuhtsen, insansı robotların artık 'daha ince, daha akıcı ve daha yetenekli' göründüğünü belirtiyor.Knuhtsen’e göre robotlar, insanların fiziksel sınırlarını zorlayan hareketleri taklit ederek ‘insan seviyesinde’, hatta zamanla ‘insanüstü performanslara’ ulaşma potansiyeli gösteriyor.Çin’in erken avantajıBarclays verilerine göre Çin, insansı robot üretimi ve kurulumunda erken bir üstünlük yakaladı. 2025 yılında dünya genelinde kurulan yaklaşık 15 bin insansı robotun yüzde 85’inden fazlasının Çin’de olduğu, ABD’nin payının ise yaklaşık yüzde 13’te kaldığı tahmin ediliyor.ABD tarafında ise Tesla’nın geliştirdiği Optimus modeli öne çıkıyor. CEO Elon Musk, Ocak 2025’te yaptığı bir kazanç görüşmesinde, yıllık üretimin 1 milyon adede ulaşması halinde birim maliyetin 20 bin doların altına inebileceğini belirtmişti. Nihai satış fiyatının ise talebe bağlı olacağı ifade ediliyor.

2026

