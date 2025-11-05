Robot-insan arayüzü ‘çok yakında gerçekleşecek'

Türkiye
ABD, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/robot-insan-arayuzu-cok-yakinda-gerceklesecek-1100765043.html
Neurolink’in beyin çipi projesi, Tesla’nın insansı robotu Optimus ile buluşmaya hazırlanıyor. Detaylar haberde...
2025-11-05T16:59+0300
2025-11-05T16:59+0300
Beyin implantı şirketi Neuralink’in Cerrahi Direktörü Danish Hussain, şirketin insan beyniyle robotlar arasında doğrudan bağlantı kuracak bir sistem üzerinde çalıştığını ve bunun "çok yakında" gerçekleşeceğini açıkladı.Hussain, X’te yaptığı paylaşımda, “Birçok insan Neuralink’i kötü niyetli bir mega şirket sanıyor ama biz aslında sadece dostlara kraker yedirmeye çalışan bir ekibiz” dedi.‘Tamamen düşünce gücüyle’Paylaşım, başka bir Neuralink çalışanının “tamamen düşünce gücüyle” kontrol edildiğini öne sürdüğü bir robot kol videosuna atıfta bulunuyordu. Gönderinin altındaki bir kullanıcı, Musk’ın diğer projesi olan Optimus robotunu işin içine katarak “Optimus v2 neden şimdiden eğitim almıyor? İki şirkete de faydası olurdu” diye sordu.Hussain bu yoruma, “Basit başlıyoruz ama bu çok yakında olacak!” yanıtını verdi. Ancak söz konusu entegrasyonun nasıl işleyeceği ya da hangi aşamada olduğu hakkında ayrıntı paylaşılmadı.Tesla'nın insansı robotu Optimus’un şu an sınırlı hareket kabiliyetine sahip olduğu, konuşmalarının ve yürüyüşünün hâlâ geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu biliniyor. Buna rağmen Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Optimus’un yakında "Tesla’nın değerinin yüzde 80’ini oluşturacağını" iddia etmişti.12 beyin çipi implantı yapıldıNeuralink ise bugüne kadar 12 insana beyin çipi implantı yaptı. Ancak sonuçlar her zaman başarılı olmadı. Şirketin ilk deneklerinden Noland Arbaugh, birkaç ay sonra "cihazın eskisi kadar iyi çalışmadığını" söylemişti.Hussain’in açıklamaları, Musk’ın uzun süredir sürdürdüğü büyük vaatler zincirinin bir halkası olarak görülüyor. Şimdilik, insan beyninden robotlara kusursuz komut aktarımı hayali hala “çok yakında” kategorisinde duruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/neuralink-beyin-cipi-yerlestirilecek-ikinci-hasta-icin-onay-aldi-1084045679.html
tr_TR
16:59 05.11.2025
Robot-İnsan arayüzü (Temsili görsel)
Beyin çipi projesi, insansı robot Optimus ile buluşmaya hazırlanıyor.
Beyin implantı şirketi Neuralink’in Cerrahi Direktörü Danish Hussain, şirketin insan beyniyle robotlar arasında doğrudan bağlantı kuracak bir sistem üzerinde çalıştığını ve bunun "çok yakında" gerçekleşeceğini açıkladı.
Hussain, X’te yaptığı paylaşımda, “Birçok insan Neuralink’i kötü niyetli bir mega şirket sanıyor ama biz aslında sadece dostlara kraker yedirmeye çalışan bir ekibiz” dedi.

‘Tamamen düşünce gücüyle’

Paylaşım, başka bir Neuralink çalışanının “tamamen düşünce gücüyle” kontrol edildiğini öne sürdüğü bir robot kol videosuna atıfta bulunuyordu. Gönderinin altındaki bir kullanıcı, Musk’ın diğer projesi olan Optimus robotunu işin içine katarak “Optimus v2 neden şimdiden eğitim almıyor? İki şirkete de faydası olurdu” diye sordu.
Hussain bu yoruma, “Basit başlıyoruz ama bu çok yakında olacak!” yanıtını verdi. Ancak söz konusu entegrasyonun nasıl işleyeceği ya da hangi aşamada olduğu hakkında ayrıntı paylaşılmadı.
Tesla'nın insansı robotu Optimus’un şu an sınırlı hareket kabiliyetine sahip olduğu, konuşmalarının ve yürüyüşünün hâlâ geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu biliniyor. Buna rağmen Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Optimus’un yakında "Tesla’nın değerinin yüzde 80’ini oluşturacağını" iddia etmişti.

12 beyin çipi implantı yapıldı

Neuralink ise bugüne kadar 12 insana beyin çipi implantı yaptı. Ancak sonuçlar her zaman başarılı olmadı. Şirketin ilk deneklerinden Noland Arbaugh, birkaç ay sonra "cihazın eskisi kadar iyi çalışmadığını" söylemişti.
Hussain’in açıklamaları, Musk’ın uzun süredir sürdürdüğü büyük vaatler zincirinin bir halkası olarak görülüyor. Şimdilik, insan beyninden robotlara kusursuz komut aktarımı hayali hala “çok yakında” kategorisinde duruyor.
Çip - Çip Krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
DÜNYA
Neuralink beyin çipi yerleştirilecek ikinci hasta için onay aldı
21 Mayıs 2024, 11:14
