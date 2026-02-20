https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/sivassporun-yildizi-trafik-kazasi-gecirdi-1103663835.html

Sivasspor'un yıldızı trafik kazası geçirdi

Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj, Bağdat Caddesi’nde maddi hasarlı kazaya karıştı. 28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Sivasspor’un Arnavut yıldızı Rey Manaj’ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.Rey Manaj kaza yaptıYerel basının aktardığı bilgilere göre 28 yaşındaki futbolcu, Sivas'taki Bağdat Caddesi’nde evine giderken maddi hasarlı bir kazaya karıştı.Sağlık durumu ne?Kazanın ardından olay yerine sağlık ekiplerinin müdahalesine gerek olmadığı belirtilirken, oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.Rey Manaj’ın herhangi bir yara almadığı, tedbir amaçlı hastaneye giderek kontrollerden geçtiği bildirildi.

