Samsunspor Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 yendi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 yendi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.
01:27 20.02.2026 (güncellendi: 01:28 20.02.2026)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı.
Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.