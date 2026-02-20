Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/sakaryada-rezalet-tatli-hamurunu-ayaklariyla-cignendigi-belirlenen-imalathane-kapatildi-1103660980.html
Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı
Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya(da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edildi. İmalathane mühürlendi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T11:50+0300
2026-02-20T11:50+0300
türki̇ye
sakarya
zabıta
tatlı imalathanesi
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103660808_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b75cfea111aa2d51ebfbf75457716ba.jpg
Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesinde 'hamurun ayakla çiğnendiği' tespit edildi. İmalathane mühürlendi ve ceza kesildi. Zabıta baskın düzenledi Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/belediye-ekipleri-denetim-yapti-zincir-marketin-rafindan-kedi-cikti-1103640257.html
türki̇ye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103660808_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_52b1aba027d3027dc30a1101dd1f07cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya, zabıta, tatlı imalathanesi , denetim
sakarya, zabıta, tatlı imalathanesi , denetim

Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı

11:50 20.02.2026
© Akyazı BelediyesiSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Akyazı Belediyesi
Abone ol
Sakarya(da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edildi. İmalathane mühürlendi.
Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesinde 'hamurun ayakla çiğnendiği' tespit edildi. İmalathane mühürlendi ve ceza kesildi.

Zabıta baskın düzenledi

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.
Market rafından çıkan kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
TÜRKİYE
Belediye ekipleri denetim yaptı: Zincir marketin rafından kedi çıktı
Dün, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала