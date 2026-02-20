https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/sakaryada-rezalet-tatli-hamurunu-ayaklariyla-cignendigi-belirlenen-imalathane-kapatildi-1103660980.html

Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı

Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya(da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edildi. İmalathane mühürlendi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T11:50+0300

2026-02-20T11:50+0300

2026-02-20T11:50+0300

türki̇ye

sakarya

zabıta

tatlı imalathanesi

denetim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103660808_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b75cfea111aa2d51ebfbf75457716ba.jpg

Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesinde 'hamurun ayakla çiğnendiği' tespit edildi. İmalathane mühürlendi ve ceza kesildi. Zabıta baskın düzenledi Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/belediye-ekipleri-denetim-yapti-zincir-marketin-rafindan-kedi-cikti-1103640257.html

türki̇ye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakarya, zabıta, tatlı imalathanesi , denetim