https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/sakaryada-rezalet-tatli-hamurunu-ayaklariyla-cignendigi-belirlenen-imalathane-kapatildi-1103660980.html
Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı
Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya(da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edildi. İmalathane mühürlendi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T11:50+0300
2026-02-20T11:50+0300
2026-02-20T11:50+0300
türki̇ye
sakarya
zabıta
tatlı imalathanesi
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103660808_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b75cfea111aa2d51ebfbf75457716ba.jpg
Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesinde 'hamurun ayakla çiğnendiği' tespit edildi. İmalathane mühürlendi ve ceza kesildi. Zabıta baskın düzenledi Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/belediye-ekipleri-denetim-yapti-zincir-marketin-rafindan-kedi-cikti-1103640257.html
türki̇ye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103660808_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_52b1aba027d3027dc30a1101dd1f07cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sakarya, zabıta, tatlı imalathanesi , denetim
sakarya, zabıta, tatlı imalathanesi , denetim
Sakarya'da rezalet: Tatlı hamurunu ayaklarıyla çiğnendiği belirlenen imalathane kapatıldı
Sakarya(da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edildi. İmalathane mühürlendi.
Sakarya Akyazı'da bir tatlı imalathanesinde 'hamurun ayakla çiğnendiği' tespit edildi. İmalathane mühürlendi ve ceza kesildi.
Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi. Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 iş yeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.