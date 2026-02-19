Türkiye
Belediye ekipleri denetim yaptı: Zincir marketin rafından kedi çıktı
Belediye ekipleri denetim yaptı: Zincir marketin rafından kedi çıktı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen denetimde bir kedinin raflarda dolaştığı fark edildi. 19.02.2026
2026-02-19T17:28+0300
2026-02-19T17:28+0300
Başakşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir zincir market şubesine gelen ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi. Raflar ve soğuk hava dolapları üzerinde yapılan kontrollerde, ekipler beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Dolabın içinde bir kedinin bulunduğu görüldü. Görevliler, dolapta bulunan kediyi dikkatli şekilde dışarı çıkardı. Aynı dolapta, ambalajı açılmış ve bir kısmı yenilmiş sucuk ürünü de tespit edildi. Olayla ilgili markete ceza kesildi.
17:28 19.02.2026
Market rafından çıkan kedi
© Fotoğraf : Başakşehir Belediyesi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen denetimde bir kedinin raflarda dolaştığı fark edildi.
Başakşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir zincir market şubesine gelen ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi.
Raflar ve soğuk hava dolapları üzerinde yapılan kontrollerde, ekipler beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Dolabın içinde bir kedinin bulunduğu görüldü.
Görevliler, dolapta bulunan kediyi dikkatli şekilde dışarı çıkardı. Aynı dolapta, ambalajı açılmış ve bir kısmı yenilmiş sucuk ürünü de tespit edildi. Olayla ilgili markete ceza kesildi.
