Belediye ekipleri denetim yaptı: Zincir marketin rafından kedi çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen denetimde bir kedinin raflarda dolaştığı fark edildi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Başakşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir zincir market şubesine gelen ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi. Raflar ve soğuk hava dolapları üzerinde yapılan kontrollerde, ekipler beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Dolabın içinde bir kedinin bulunduğu görüldü. Görevliler, dolapta bulunan kediyi dikkatli şekilde dışarı çıkardı. Aynı dolapta, ambalajı açılmış ve bir kısmı yenilmiş sucuk ürünü de tespit edildi. Olayla ilgili markete ceza kesildi.

