Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini kaydederek, özellikle Gazze'nin yeniden inşasına ve güvenliğine yönelik çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye, Gazze'ye 20 bin konteyner göndermeyi düşünüyor'Fidan, Türkiye’den Filistin’e insani yardım taşıyan bir geminin daha yola çıktığını belirterek, özellikle Refah Sınır Kapısı’nın açılmasıyla Gazze’ye çok sayıda konteyner gönderilmesinin planlandığını, ancak konteynerlerin metal olması nedeniyle İsrail’in çekinceleri bulunduğunu ve konunun muhataplarla görüşüldüğünü söyledi.Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesi’nde 15 kişinin görev yaptığını aktaran Fidan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas’ı kabul ettiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası, insani yardım, kapasite artırımı ve kurulacak yerel polis gücünün eğitimi konusunda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları aktardı:Fidan, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan sürecin bir müzakere ile çözülmesini umduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerde özellikle bazı konularda ilerleme sağlandığı yönünde olumlu sinyaller olduğunu ifade etti.

