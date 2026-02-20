Türkiye
Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var
Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var
Washington’daki Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini belirten Fidan, Türkiye’nin insani yardım, yeniden inşa, Uluslararası İstikrar Gücü’ne katkı... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini kaydederek, özellikle Gazze'nin yeniden inşasına ve güvenliğine yönelik çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye, Gazze'ye 20 bin konteyner göndermeyi düşünüyor'Fidan, Türkiye'den Filistin'e insani yardım taşıyan bir geminin daha yola çıktığını belirterek, özellikle Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye çok sayıda konteyner gönderilmesinin planlandığını, ancak konteynerlerin metal olması nedeniyle İsrail'in çekinceleri bulunduğunu ve konunun muhataplarla görüşüldüğünü söyledi.Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesi'nde 15 kişinin görev yaptığını aktaran Fidan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ı kabul ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası, insani yardım, kapasite artırımı ve kurulacak yerel polis gücünün eğitimi konusunda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları aktardı:Fidan, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan sürecin bir müzakere ile çözülmesini umduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerde özellikle bazı konularda ilerleme sağlandığı yönünde olumlu sinyaller olduğunu ifade etti.
Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var

Washington’daki Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini belirten Fidan, Türkiye’nin insani yardım, yeniden inşa, Uluslararası İstikrar Gücü’ne katkı ve yerel polis eğitimi dahil tüm alanlarda destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Gazze’ye 20 bin konteyner gönderilmesinin planlandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini kaydederek, özellikle Gazze'nin yeniden inşasına ve güvenliğine yönelik çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.
"Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız."
Şu anda Gazze'nin yeniden inşası ve imarı söz konusu ve bu yapılırken Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önemli. Bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum.
"Taraflar kabul ederse Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız. Müsait olan her alanda biz hiç beklemeden katkımızı veriyoruz."
Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor, hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek gerekiyor. Aksi taktirde tekrar katliamlara, açlığa ve sefilliğe dönme durumu var Gazzeli kardeşlerimiz açısından. Onun için büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza mücadele ruhuyla devam ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda ilk günden itibaren kesintisiz bir çabamız var. Türkiye bütün kurumları, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bu konuda bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmekte."

'Türkiye, Gazze'ye 20 bin konteyner göndermeyi düşünüyor'

Fidan, Türkiye’den Filistin’e insani yardım taşıyan bir geminin daha yola çıktığını belirterek, özellikle Refah Sınır Kapısı’nın açılmasıyla Gazze’ye çok sayıda konteyner gönderilmesinin planlandığını, ancak konteynerlerin metal olması nedeniyle İsrail’in çekinceleri bulunduğunu ve konunun muhataplarla görüşüldüğünü söyledi.
Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesi’nde 15 kişinin görev yaptığını aktaran Fidan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas’ı kabul ettiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası, insani yardım, kapasite artırımı ve kurulacak yerel polis gücünün eğitimi konusunda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları aktardı:
"Aslında umutlu olmak için neden çok. Özellikle umarız nükleer dosyada bir neticeye ulaşılır. Ancak diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz. Bu askeri hareketlilik devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden karar verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı bunu da yakından takip ediyoruz."
Fidan, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan sürecin bir müzakere ile çözülmesini umduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerde özellikle bazı konularda ilerleme sağlandığı yönünde olumlu sinyaller olduğunu ifade etti.
