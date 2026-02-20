https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusyada-23-subat-vatan-savunuculari-gununu-kana-bulayacaklardi-saldirgan-etkisiz-hale-getirildi-1103655961.html

Rusya’da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü kana bulayacaklardı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Stavropol şehrinde, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan terör eylemi önlendi. ‘Vatan Savunucuları’ Fonu binasında 23 Şubat’ta bombalı eylem... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bombalı eylemin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Stavropol'de, Kiev istihbarat servislerinin emriyle Vatan Savunucuları Günü kutlamaları sırasında sabotaj ve terör saldırısı hazırlayan, Rusya'da yasaklanmış bir Ukrayna terör örgütü üyesi olan bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti engellendi” ifadesi kullanıldı.Saldırganın, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatının askerlerini ve gazilerini destekleme amacıyla kurulan ‘Vatan Savunucuları’ Devlet Fonu’nun Stavropol şubesinin binasını ve yanındaki Asker Anma Parkı’nı hedef aldığı belirtildi.Kendisine talimat veren kişilerden bomba yapımına ilişkin talimatları aldıktan sonra, gerekli bileşenleri satın alan ve önceden hazırlanmış bir depoya saklayan saldırganın, 19 Şubat 2026'da saldırı hazırlıklarına başladığı ve patlayıcı düzeneğin son montajı için terörist ekipmanlarını depodan almaya çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “Yakalanması sırasında silahlı direniş gösterdi ve karşılık ateşiyle etkisiz hale getirildi. Olayda kolluk kuvvetleri mensupları veya sivillerden hiçbiri yaralanmadı” dendi.Olayla ilgili ‘terör eylemi’ suçlamasıyla bir dava açıldı.

