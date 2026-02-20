Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü kana bulayacaklardı: Saldırgan etkisiz hale getirildi
Rusya’da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü kana bulayacaklardı: Saldırgan etkisiz hale getirildi
2026-02-20T10:14+0300
2026-02-20T10:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör eylemi
23 şubat vatan savunucuları günü
stavropol
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bombalı eylemin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Stavropol'de, Kiev istihbarat servislerinin emriyle Vatan Savunucuları Günü kutlamaları sırasında sabotaj ve terör saldırısı hazırlayan, Rusya'da yasaklanmış bir Ukrayna terör örgütü üyesi olan bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti engellendi” ifadesi kullanıldı.Saldırganın, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatının askerlerini ve gazilerini destekleme amacıyla kurulan ‘Vatan Savunucuları’ Devlet Fonu’nun Stavropol şubesinin binasını ve yanındaki Asker Anma Parkı’nı hedef aldığı belirtildi.Kendisine talimat veren kişilerden bomba yapımına ilişkin talimatları aldıktan sonra, gerekli bileşenleri satın alan ve önceden hazırlanmış bir depoya saklayan saldırganın, 19 Şubat 2026'da saldırı hazırlıklarına başladığı ve patlayıcı düzeneğin son montajı için terörist ekipmanlarını depodan almaya çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “Yakalanması sırasında silahlı direniş gösterdi ve karşılık ateşiyle etkisiz hale getirildi. Olayda kolluk kuvvetleri mensupları veya sivillerden hiçbiri yaralanmadı” dendi.Olayla ilgili ‘terör eylemi’ suçlamasıyla bir dava açıldı.
rusya
ukrayna
stavropol
Rusya’da 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü kana bulayacaklardı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

10:14 20.02.2026 (güncellendi: 10:19 20.02.2026)
Rusya’nın Stavropol şehrinde, Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan terör eylemi önlendi. ‘Vatan Savunucuları’ Fonu binasında 23 Şubat’ta bombalı eylem planlayan kişi etkisiz hale getirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nde gerçekleştirilmesi planlanan bombalı eylemin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, “Stavropol'de, Kiev istihbarat servislerinin emriyle Vatan Savunucuları Günü kutlamaları sırasında sabotaj ve terör saldırısı hazırlayan, Rusya'da yasaklanmış bir Ukrayna terör örgütü üyesi olan bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti engellendi” ifadesi kullanıldı.
Saldırganın, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatının askerlerini ve gazilerini destekleme amacıyla kurulan ‘Vatan Savunucuları’ Devlet Fonu’nun Stavropol şubesinin binasını ve yanındaki Asker Anma Parkı’nı hedef aldığı belirtildi.
Kendisine talimat veren kişilerden bomba yapımına ilişkin talimatları aldıktan sonra, gerekli bileşenleri satın alan ve önceden hazırlanmış bir depoya saklayan saldırganın, 19 Şubat 2026'da saldırı hazırlıklarına başladığı ve patlayıcı düzeneğin son montajı için terörist ekipmanlarını depodan almaya çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, “Yakalanması sırasında silahlı direniş gösterdi ve karşılık ateşiyle etkisiz hale getirildi. Olayda kolluk kuvvetleri mensupları veya sivillerden hiçbiri yaralanmadı” dendi.
Olayla ilgili ‘terör eylemi’ suçlamasıyla bir dava açıldı.
