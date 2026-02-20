https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rus-ordusundan-nokta-atisi-iskender-fuzesi-ukraynada-iha-ussunu-yok-etti-1103649714.html

Rus ordusundan nokta atışı: İskender füzesi Ukrayna’da İHA üssünü yok etti

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun tek bir İskender balistik füzesi ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu, Ukrayna’da 90 insansız hava aracı (İHA) ve iki operatör müfrezesinin... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu Sözcüsü Vasiliy Mejevih, Rus ordusunun İskender balistik füzeyi kullanarak Ukrayna’nın Çernigov Bölgesinde 90 İHA ile iki operatör müfrezesini yok ettiğini bildirdi.Mejevih, “İskender taktif füze saldırısında, Nejina şehri yakınında, Ukrayna ordusunun uzun menzilli İHA’ların bir üssü ve depolandığı yerler imha edildi. Düşman, 90’dan fazla İHA ve ayrıca iki operatör müfrezesini kaydetti” şeklinde konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'da sadece askeri hedeflerin vurulduğunu defalarca kaydetmişti.

