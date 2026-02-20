Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna ordusunun kayıpları 1.5 milyonu aştı
Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna ordusunun kayıpları 1.5 milyonu aştı
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 1.5 milyondan fazla personel kaybettiğini; yalnızca... 20.02.2026
ukrayna kri̇zi̇
rusya genelkurmay başkanlığı
rusya genelkurmay başkanlığı ana harekât dairesi başkanı orgeneral sergey rudskoy
sergey rudskoy
ukrayna silahlı kuvvetleri
krasnaya zvezda
ukrayna
rusya
özel askeri harekat
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini söyledi.Rudskoy, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 1.5 milyon kişiyi aştı” dedi.General, 2025 yılına ilişkin verilere de dikkat çekerek, “Sadece 2025 yılında, Ukrayna ordusunun personel kaybı 520 binden fazla oldu” ifadesini kullandı.Rus komutan, her ay seferber edilen Ukraynalıların sayısının ortalama olarak neredeyse iki kat azaldığını belirtti. Bu durumun, Ukrayna ordusunun genel mevcudunda istikrarlı bir düşüş eğilimi oluşturduğunu vurgulayan Rudskoy, bunun sonucu olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus birlik gruplarına karşı koyma kapasitesinin de sınırlanmaya başladığını vurguladı.Rudskoy, 2025’te Ukrayna savunma sanayisine ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığını, Kiev’in silah üretim kapasitesinin “ciddi biçimde düştüğünü” belirterek, NATO’nun da Rusya sınırlarına doğru güç yığdığına dikkat çekti.‘Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar artıyor’Rudskoy, 2025’te Ukrayna’nın savunma sanayii tesislerine ve bu tesisleri besleyen enerji altyapısına yönelik “misilleme” saldırılarının artırıldığını söyledi.‘NATO koalisyon güçlerini büyütüyor’Rudskoy, NATO’nun “Rusya ile kaçınılmaz çatışma” söylemi altında koalisyon güçlerini büyüttüğünü, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişlettiğini ve Doğu Avrupa’daki lojistik altyapıyı Rusya sınırlarına hızlı asker ve malzeme sevki için güçlendirdiğini belirtti.‘Stratejik inisiyatif bizde’Rudskoy, Rus ordusunun 2025’te özel askeri operasyon sahasında stratejik inisiyatifi tamamen ele geçirdiğini vurguladı.Yapay zeka, robotik ve savaşın geleceğiRudskoy, modern savaşta üstünlüğün “sahada en etkili yenilikleri en hızlı geliştiren ve yaygınlaştıran” tarafa geçtiğini belirterek, insansız sistemler ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların rolünün daha da artacağını söyledi.Rudskoy , yeni teknolojilerin, amaç değil; kayıpları azaltırken savaş gücünü artırmaya yarayan araçlar olduğunun da altını çizdi.
ukrayna
rusya
SON HABERLER
00:45 20.02.2026 (güncellendi: 01:13 20.02.2026)
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 1.5 milyondan fazla personel kaybettiğini; yalnızca 2025 yılındaki kayıpların 520 bini aştığını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini söyledi.
Rudskoy, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 1.5 milyon kişiyi aştı” dedi.
General, 2025 yılına ilişkin verilere de dikkat çekerek, “Sadece 2025 yılında, Ukrayna ordusunun personel kaybı 520 binden fazla oldu” ifadesini kullandı.
Rus komutan, her ay seferber edilen Ukraynalıların sayısının ortalama olarak neredeyse iki kat azaldığını belirtti. Bu durumun, Ukrayna ordusunun genel mevcudunda istikrarlı bir düşüş eğilimi oluşturduğunu vurgulayan Rudskoy, bunun sonucu olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus birlik gruplarına karşı koyma kapasitesinin de sınırlanmaya başladığını vurguladı.
Rudskoy, 2025’te Ukrayna savunma sanayisine ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığını, Kiev’in silah üretim kapasitesinin “ciddi biçimde düştüğünü” belirterek, NATO’nun da Rusya sınırlarına doğru güç yığdığına dikkat çekti.

‘Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar artıyor’

Rudskoy, 2025’te Ukrayna’nın savunma sanayii tesislerine ve bu tesisleri besleyen enerji altyapısına yönelik “misilleme” saldırılarının artırıldığını söyledi.
Kiev rejiminin Rusya’daki sivil altyapıya yönelik terör saldırılarına karşılık olarak, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla Ukrayna savunma sanayii tesislerine ve bunları destekleyen enerji altyapısına yönelik darbe yoğunluğunu artırdık.Bu saldırılar, Kiev yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni silah ve askeri teçhizatla donatma kapasitesini kayda değer ölçüde azalttı.

‘NATO koalisyon güçlerini büyütüyor’

Rudskoy, NATO’nun “Rusya ile kaçınılmaz çatışma” söylemi altında koalisyon güçlerini büyüttüğünü, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişlettiğini ve Doğu Avrupa’daki lojistik altyapıyı Rusya sınırlarına hızlı asker ve malzeme sevki için güçlendirdiğini belirtti.
Bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Rusya ile askeri bir çatışmanın sözde kaçınılmazlığı bahanesiyle NATO, aktif olarak koalisyon güçlerini artırıyor, seferberlik sistemini değiştiriyor ve Avrupa askeri-sanayi kompleksinin üretim kapasitesini genişletiyor. İttifak personelinin ve askeri kargonun Rusya sınırlarına hızlandırılmış bir şekilde taşınması için bölgelerin operasyonel gelişimine ve Doğu Avrupa'nın ulaşım altyapısının kapasitesini artırmaya büyük önem veriyor.

‘Stratejik inisiyatif bizde’

Rudskoy, Rus ordusunun 2025’te özel askeri operasyon sahasında stratejik inisiyatifi tamamen ele geçirdiğini vurguladı.
Kiev rejimi ve Batılı hamilerinin birliklerimizin ilerleyişini durdurma yönündeki tüm girişimleri başarısız oldu. Rusya, geçen yıl 300’den fazla yerleşim birimini ve 6 bin 700 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı; bu yılın başından bu yana da yaklaşık 900 kilometrekare ve 42 yerleşim birimi daha Rus güçlerinin kontrolüne geçti.

Yapay zeka, robotik ve savaşın geleceği

Rudskoy, modern savaşta üstünlüğün “sahada en etkili yenilikleri en hızlı geliştiren ve yaygınlaştıran” tarafa geçtiğini belirterek, insansız sistemler ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların rolünün daha da artacağını söyledi.
Yapay zeka teknolojileri veri işleme, hedef tespiti ve karar alma hızında üstünlük sağlayacak. Buna rağmen ana muharebe organizatörü ve kuvvet kullanımına karar veren insan olmaya devam edecek.
Rudskoy , yeni teknolojilerin, amaç değil; kayıpları azaltırken savaş gücünü artırmaya yarayan araçlar olduğunun da altını çizdi.
