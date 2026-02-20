https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rusya-genelkurmay-baskanligi-ukrayna-ordusunun-kayiplari-15-milyonu-asti-1103647655.html

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna ordusunun kayıpları 1.5 milyonu aştı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ukrayna ordusunun kayıpları 1.5 milyonu aştı

20.02.2026

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Krasnaya Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü kayıplarının, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 1.5 milyonu geçtiğini söyledi.Rudskoy, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 1.5 milyon kişiyi aştı” dedi.General, 2025 yılına ilişkin verilere de dikkat çekerek, “Sadece 2025 yılında, Ukrayna ordusunun personel kaybı 520 binden fazla oldu” ifadesini kullandı.Rus komutan, her ay seferber edilen Ukraynalıların sayısının ortalama olarak neredeyse iki kat azaldığını belirtti. Bu durumun, Ukrayna ordusunun genel mevcudunda istikrarlı bir düşüş eğilimi oluşturduğunu vurgulayan Rudskoy, bunun sonucu olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus birlik gruplarına karşı koyma kapasitesinin de sınırlanmaya başladığını vurguladı.Rudskoy, 2025’te Ukrayna savunma sanayisine ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığını, Kiev’in silah üretim kapasitesinin “ciddi biçimde düştüğünü” belirterek, NATO’nun da Rusya sınırlarına doğru güç yığdığına dikkat çekti.‘Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar artıyor’Rudskoy, 2025’te Ukrayna’nın savunma sanayii tesislerine ve bu tesisleri besleyen enerji altyapısına yönelik “misilleme” saldırılarının artırıldığını söyledi.‘NATO koalisyon güçlerini büyütüyor’Rudskoy, NATO’nun “Rusya ile kaçınılmaz çatışma” söylemi altında koalisyon güçlerini büyüttüğünü, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişlettiğini ve Doğu Avrupa’daki lojistik altyapıyı Rusya sınırlarına hızlı asker ve malzeme sevki için güçlendirdiğini belirtti.‘Stratejik inisiyatif bizde’Rudskoy, Rus ordusunun 2025’te özel askeri operasyon sahasında stratejik inisiyatifi tamamen ele geçirdiğini vurguladı.Yapay zeka, robotik ve savaşın geleceğiRudskoy, modern savaşta üstünlüğün “sahada en etkili yenilikleri en hızlı geliştiren ve yaygınlaştıran” tarafa geçtiğini belirterek, insansız sistemler ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların rolünün daha da artacağını söyledi.Rudskoy , yeni teknolojilerin, amaç değil; kayıpları azaltırken savaş gücünü artırmaya yarayan araçlar olduğunun da altını çizdi.

