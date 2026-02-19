https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ukrayna-ordusunu-besleyen-yakit-depolari-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-militan-etkisiz-hale-1103632360.html

Ukrayna ordusunu besleyen yakıt depoları vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

19.02.2026

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.265 askerini etkisiz hale getirdi ve 14 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen yakıt depoları ile enerji altyapısı tesisleri ve ayrıca 156 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 301 uçak tipi İHA engellendi.

