Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ukrayna-ordusunu-besleyen-yakit-depolari-vuruldu-bin-300-kadar-ukraynali-militan-etkisiz-hale-1103632360.html
Ukrayna ordusunu besleyen yakıt depoları vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen yakıt depoları vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerinin bombalandığını, ayrıca bin... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T13:51+0300
2026-02-19T13:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448945_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_4d23b080a07988eba0efb6a5781fdcd9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.265 askerini etkisiz hale getirdi ve 14 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen yakıt depoları ile enerji altyapısı tesisleri ve ayrıca 156 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 301 uçak tipi İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kremlin-cenevre-gorusmeleriyle-ilgili-yeni-ayrinti-yok-1103631627.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c830b6c4aa445fd5a841e806195a94e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna ordusunu besleyen yakıt depoları vuruldu: Bin 300 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

13:51 19.02.2026 (güncellendi: 13:53 19.02.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesislerinin bombalandığını, ayrıca bin 300 kadar düşman askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.265 askerini etkisiz hale getirdi ve 14 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen yakıt depoları ile enerji altyapısı tesisleri ve ayrıca 156 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 301 uçak tipi İHA engellendi.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
Kremlin: Cenevre görüşmeleriyle ilgili yeni ayrıntı yok
13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала