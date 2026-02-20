Rekor üstüne rekor kırıyordu: Ani düşüşlerin ardından altın ve gümüşte son durum ne? Yeni bir düzeltme gelir mi?

Altın yıla çok güçlü başladı. 2 hafta önceki düşüşten önce neredeyse her gün rekor kıran bir altın vardı. Neden yükseldi? Çok etmen var, merkez bankaları çok güçlü şekilde altın alıyor, FED'in faiz indireceği beklentisi var. Faiz altının en önemli rakibi faiz düştükçe altına talep artar. Buradan etki var. Jeopolitik riskler var, güvenli liman ihtiyacı doğuruyor bu da. Savşla ilgili belirsizliklerde altına gidiliyor. Trump'ın uyguladığı politikalar var. 4. neden ki; ana neden bence FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırmama korkusu. Tam anlamıyla altında gümüşte Momentum trade'i başladı. Momentum trade'i şudur, bir ürüne talep arttıkça ürünün fiyatı yukarı gider. Fiyat yukarı gittikçe talep daha da artar. Talep arttıkça fiyat daha da artar. Birbirini besleyen bir zincir oluşur. Buna momentum trade'i diyoruz. Genelde bu tarz momentum trade'i böyle çok riskli olan getirisi çok yüksek olan varlıklarda görülür, biz bunu altında da gördük. FOMO etkisi ortaya çıkardı bu momentum trade'ini. FOMO etkisi bence bir köpük yaratmıştı hem altında hem gümüşte. Ağırlıklı olarak bu da 'altını kaçırmayayım' ile birlikte bu yükseliş oldu. Dolayısıyla bundan 2 hafta önceki sürede hem altına hem gümüşe bir satış gelmesi, bir düzeltme gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Bir varlığın bu kadar yükselmesi mümkün değildi.