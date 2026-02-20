https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rekor-ustune-rekor-kiriyordu-ani-dususlerin-ardindan-altin-ve-gumuste-son-durum-ne-yeni-bir-1103638579.html
Rekor üstüne rekor kırıyordu: Ani düşüşlerin ardından altın ve gümüşte son durum ne? Yeni bir düzeltme gelir mi?
Rekor üstüne rekor kırıyordu: Ani düşüşlerin ardından altın ve gümüşte son durum ne? Yeni bir düzeltme gelir mi?
2026 yılına yükseliş eğilimi ile giren ve tarihi zirveler göre altın ve gümüş, şubat başındaki düzeltmeyle sert düşüş yaşadı. Piyasalar yeni bir düzeltme...
Altın ve gümüş 2026 yılına hızlı başladı. Altın Ocak ayı boyunca neredeyse her gün rekor tazeledi. Şubat ayı başından bu yana ise bu ralli sona erdi. Hem altın hem gümüş sert düşüşler yaşadı, düzeltmeler geldi.'Hem altına hem gümüşe satış gelmesi şaşırtmadı'Anlat Bakalım programında konuşan Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşün bir düzeltme yaşamasının sürpriz olmadığını vurguladı.Altın ve gümüş sene başında neden arttı? Sert düşüşün sebebi neydi?Altın ve gümüşte yeni düzeltme gelir mi? Düşüş sürecek mi?Ani düşüşle 7 bin liranın altına kadar gerileyen gram altında en merak edilen sorulardan biri de bir düzeltme daha gelip gelmeyeceği. Doç Dr. Eryılmaz 'moraller bozuldu' dedi, şunları ekledi:Altın yükselecek mi? Ons altın için 5 bin 100 dolar uyarısıAltın hala güvenli liman mı?Gram altında banka-kuyumcu-Kapalıçarşı farkı neden var?Özellikle altın fiyatlarında piyasadaki fiyatlama farkı yaşanmasına ise Eryılmaz şu şekilde yanıt verdi:Gümüş neden yükseldi, neden çakıldı?'Gümüşte sert düşüş sürpriz olmaz'Eryılmaz, gümüşün yaşadığı düşüşün sürpriz olmadığını vurguladı ve gümüşe temkinli yaklaştığını belirtti:
10:20 20.02.2026 (güncellendi: 10:46 20.02.2026)
2026 yılına yükseliş eğilimi ile giren ve tarihi zirveler göre altın ve gümüş, şubat başındaki düzeltmeyle sert düşüş yaşadı. Piyasalar yeni bir düzeltme hareketi bekliyor mu? Altının 'güvenli liman' imajı sarsıldı mı?
Altın ve gümüş 2026 yılına hızlı başladı. Altın Ocak ayı boyunca neredeyse her gün rekor tazeledi. Şubat ayı başından bu yana ise bu ralli sona erdi. Hem altın hem gümüş sert düşüşler yaşadı, düzeltmeler geldi.
'Hem altına hem gümüşe satış gelmesi şaşırtmadı'
Anlat Bakalım programında konuşan Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşün bir düzeltme yaşamasının sürpriz olmadığını vurguladı.
Altın ve gümüş sene başında neden arttı? Sert düşüşün sebebi neydi?
Altın yıla çok güçlü başladı. 2 hafta önceki düşüşten önce neredeyse her gün rekor kıran bir altın vardı. Neden yükseldi? Çok etmen var, merkez bankaları çok güçlü şekilde altın alıyor, FED'in faiz indireceği beklentisi var. Faiz altının en önemli rakibi faiz düştükçe altına talep artar. Buradan etki var. Jeopolitik riskler var, güvenli liman ihtiyacı doğuruyor bu da. Savşla ilgili belirsizliklerde altına gidiliyor. Trump'ın uyguladığı politikalar var. 4. neden ki; ana neden bence FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırmama korkusu. Tam anlamıyla altında gümüşte Momentum trade'i başladı. Momentum trade'i şudur, bir ürüne talep arttıkça ürünün fiyatı yukarı gider. Fiyat yukarı gittikçe talep daha da artar. Talep arttıkça fiyat daha da artar. Birbirini besleyen bir zincir oluşur. Buna momentum trade'i diyoruz. Genelde bu tarz momentum trade'i böyle çok riskli olan getirisi çok yüksek olan varlıklarda görülür, biz bunu altında da gördük. FOMO etkisi ortaya çıkardı bu momentum trade'ini. FOMO etkisi bence bir köpük yaratmıştı hem altında hem gümüşte. Ağırlıklı olarak bu da 'altını kaçırmayayım' ile birlikte bu yükseliş oldu. Dolayısıyla bundan 2 hafta önceki sürede hem altına hem gümüşe bir satış gelmesi, bir düzeltme gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Bir varlığın bu kadar yükselmesi mümkün değildi.
Altın ve gümüşte yeni düzeltme gelir mi? Düşüş sürecek mi?
Ani düşüşle 7 bin liranın altına kadar gerileyen gram altında en merak edilen sorulardan biri de bir düzeltme daha gelip gelmeyeceği. Doç Dr. Eryılmaz 'moraller bozuldu' dedi, şunları ekledi:
Düzeltme gelebilir teknik bir düzeltme gelebilir ama ben bu düzeltmenin gümüşte gelebileceği kanaatindeyim. Gümüşte 70 dolar bence çok önemli bir sınır. 70 doların altındaki fiyatlamalarda 50 dolar 45 dolara kadar yeniden bir düşüş görülebilir. Altın tarafında da bir baskı var. Şöyle bir süreç yaşıyoruz son iki haftadır altın ve gümüşte bir dengelenme çabası var. Fakat bu çabanın güçlü bir yükselişe dönüşemediğini görüyoruz. O zaman şu kıymetli soru geliyor ki, bu toparlanma gerçekleşemiyorsa bu kez sert bir düşüşe dönebilir mi? Dolayısıyla bu haftanın başından itibaren moraller bozuldu. Genel beklentim altının daha iyi toparlanabileceği ama gümüşün toparlayamayacağı konusunda bir bakış açısı var. Hafta başından bu yana yatırımcıların ümidi kırıldı. Hani altın yükselecekti? Toparlayamıyor o zaman ben bunu satayım denildi.
Altın yükselecek mi? Ons altın için 5 bin 100 dolar uyarısı
Ons altında 5 bin 100 dolar üzeri fiyatlamayı görmemiz lazım. 5 bin 100 doların üzerini göremezsek güçlü yükseliş bekleyemeyiz. Gümüşte 90 doların üstünü geçemiyorsak güçlü yükseliş beklemem. Aksine altında 4 bin 800 altı fiyatlamalar 4 bin 500 dolarlara kadar çok hızlı gelmez. Gümüş tarafında da 70 dolar altında fiyatlamalar 50 dolarlara kadar çekilme gündeme getirebilir.
Altın hala güvenli liman mı?
Altın hala güvenli liman, tarih boyunca da çalışmış. Dönem dönem farklı yatırım araçları bu gömleği altından çalabiliyor ama altın her zaman o güvenli liman gömleğini giyiyor. Evet yakın vadede sert düşü yaşadı ve bir türlü toparlayamıyor. İnsanlar da o zaman temkinli olayım diyor, Bir de yükselemeyen varlık düşer algısı var ama orta vadede güvenli liman imajını kaybetmeyecek diye düşünüyoum.
Gram altında banka-kuyumcu-Kapalıçarşı farkı neden var?
Özellikle altın fiyatlarında piyasadaki fiyatlama farkı yaşanmasına ise Eryılmaz şu şekilde yanıt verdi:
Yatırımcı Türkiye'de fiyata bakıyor yani fiyat yükseldiğinde hareket dahil oluyor. Bu altında çok net hissediliyor. Fiyat arttığında gerek kuyumcularda gerek bankaların online altın hesaplarında giderek açıldığını görüyoruz. Tabi bu açılmanın sebebi, banka ve kuyumcunun daha fazla kar etmek için alım satım arasındaki makası giderek açıyor. Bizde zaten gram altında en hareketsiz olan dönemde bile ekran fiyatıyla kuyumcu arasında 150-200 lira fark var. Fakat bu altın fiyatlarının çok güçlü yükseldiği talebin çok olduğu zamanlarda bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.
Gümüş neden yükseldi, neden çakıldı?
2025 yılında gümüş altının çok üzerinde yükseldi. Ne destekledi de farklı yükseldi? FED'in faiz indirecek olmasın ikisini de etkiledi. Ama Gümüşteki bu hareket geçen sene nisanda başladı. Nisan Ağustos sonuna kadar altın yatayda gitti. Nisanda ons 3 bin 500 doları görüp sonra yataya girince, gümüş de hiç hareket etmeyince yatırımcılar alternatif aramaya başladı. O dönem gümüş çok ucuz kaldığı için insanlar gümüşe yöneldiler. Gümüş zaten çok likit olmayan bir piyasa. Gümüşte zaten son 5 yıldır arz açığı var. Geçen seneki yükselişte arz açığının yüksek olması da çok etkili oldu. Dolayısıyla orada bir yükseliş başladı. FOMO etkisini de gündeme getirdi. Fiyat yükseldikçe giriş, giriş oldukça da fiyat yükseldi. Yatırımcı mecburen 2 hafta önce gümüş pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı. Hatta margin call'a düşüp altın satmaya başlayanlar oldu. Aslında altın ve gümüşte iki hafta önceki düşüşün ana sebebi budur.
'Gümüşte sert düşüş sürpriz olmaz'
Eryılmaz, gümüşün yaşadığı düşüşün sürpriz olmadığını vurguladı ve gümüşe temkinli yaklaştığını belirtti:
CME'nin (Chicago Ticaret Borsası) teminatları artırması, oyuncuların bu teminatı karşılayamayıp gümüş satmak zorunda kalması fitili ateşledi. Sonra küçük yatırımcı tedirgin oldu. Zaten çok yükseldi uyarıları vardı. Dolayısıyla panik satışlarıyla bu düşüşü gördük. Gümüşe şeytanın metali de diyorlar. Aşağı yukarı hareketler çok güçlü olduğu için. Gümüşte düşüş geldi bu hiç şaşırtıcı değildi. Bundan sonra ne olur? Sert düşüş olursa hiç sürpriz olmaz ama olmazsa da gümüşe temkinliyim.