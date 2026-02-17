https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/altin-fiyatlari-bir-haftanin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-altin-neden-dusuyor-1103576345.html
Altın fiyatları bir haftanın en düşük seviyesine geriledi: Altın neden düşüyor?
Altın fiyatları bir haftanın en düşük seviyesine geriledi: Altın neden düşüyor?
Altın fiyatları, güçlenen doların baskısıyla bir haftadan uzun sürenin ardından en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez... 17.02.2026
Spot altın, seans içinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybettikten sonra yüzde 1.5 düşüşle ons başına 4 bin 918.65 dolara indi. Piyasada gram altın 6 bin 878 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 551 liradan, yarım altın 23 bin 887 liradan, çeyrek altın ise 11 bin 961 liradan alıcı buluyor.Uzmanlar, piyasaların 'bekle-gör' moduna geçtiğini belirterek, ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebinin duraksadığını ifade etti. Fed’in ocak ayı toplantı tutanaklarının faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebileceği belirtildi.Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2.5 düşüşle 74.63 dolara, platin yüzde 2.5 kayıpla bin 991 dolara, paladyum ise yüzde 3.1 gerileyerek bin 670 dolara indi.
17:30 17.02.2026 (güncellendi: 17:37 17.02.2026)
Altın fiyatları, güçlenen doların baskısıyla bir haftadan uzun sürenin ardından en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin sinyalleri yakından izliyor.
Spot altın, seans içinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybettikten sonra yüzde 1.5 düşüşle ons başına 4 bin 918.65 dolara indi.
Piyasada gram altın 6 bin 878 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 551 liradan, yarım altın 23 bin 887 liradan, çeyrek altın ise 11 bin 961 liradan alıcı buluyor.
Uzmanlar, piyasaların 'bekle-gör' moduna geçtiğini belirterek, ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebinin duraksadığını ifade etti. Fed’in ocak ayı toplantı tutanaklarının faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebileceği belirtildi.
Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2.5 düşüşle 74.63 dolara, platin yüzde 2.5 kayıpla bin 991 dolara, paladyum ise yüzde 3.1 gerileyerek bin 670 dolara indi.