Piyasalar kapandı: Haftanın kazanan yatırım araçları belli oldu
Piyasalar kapandı: Haftanın kazanan yatırım araçları belli oldu
Piyasaların son işlem gününde Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.74 değer kaybetti. Dolar/TL yüzde 0.07 ve altının...
Piyasalar haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu.BIST 100 endeksi haftayı 13 bin 934.06 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya çıktı.Yatırım fonları yüzde 0.51, emeklilik fonları yüzde 0.86 değer kaybederken, yatırım fonları arasında en fazla kazancı yüzde 0.71'le para piyasası fonları sağladı.Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0.07 yükselirken, euro/TL yüzde 0.62 düşüş kaydetti.
Piyasalar haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu.
BIST 100 endeksi haftayı 13 bin 934.06 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya çıktı.
Yatırım fonları yüzde 0.51, emeklilik fonları yüzde 0.86 değer kaybederken, yatırım fonları arasında en fazla kazancı yüzde 0.71'le para piyasası fonları sağladı.
Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0.07 yükselirken, euro/TL yüzde 0.62 düşüş kaydetti.