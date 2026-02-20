Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/piyasalar-kapandi-haftanin-kazanan-yatirim-araclari-belli-oldu-1103678598.html
Piyasalar kapandı: Haftanın kazanan yatırım araçları belli oldu
Piyasalar kapandı: Haftanın kazanan yatırım araçları belli oldu
Sputnik Türkiye
Piyasaların son işlem gününde Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.74 değer kaybetti. Dolar/TL yüzde 0.07 ve altının... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T19:35+0300
2026-02-20T19:35+0300
ekonomi̇
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
Piyasalar haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu.BIST 100 endeksi haftayı 13 bin 934.06 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya çıktı.Yatırım fonları yüzde 0.51, emeklilik fonları yüzde 0.86 değer kaybederken, yatırım fonları arasında en fazla kazancı yüzde 0.71'le para piyasası fonları sağladı.Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0.07 yükselirken, euro/TL yüzde 0.62 düşüş kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/rekor-ustune-rekor-kiriyordu-ani-dususlerin-ardindan-altin-ve-gumuste-son-durum-ne-yeni-bir-1103638579.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, dolar rezervi, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
dolar, dolar/tl, dolar rezervi, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın

Piyasalar kapandı: Haftanın kazanan yatırım araçları belli oldu

19:35 20.02.2026
© AADolar ve altın
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA
Abone ol
Piyasaların son işlem gününde Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.74 değer kaybetti. Dolar/TL yüzde 0.07 ve altının gram fiyatı yüzde 1.33 artarken, euro/TL ise yüzde 0.62 geriledi.
Piyasalar haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu.
BIST 100 endeksi haftayı 13 bin 934.06 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya çıktı.
Yatırım fonları yüzde 0.51, emeklilik fonları yüzde 0.86 değer kaybederken, yatırım fonları arasında en fazla kazancı yüzde 0.71'le para piyasası fonları sağladı.
Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0.07 yükselirken, euro/TL yüzde 0.62 düşüş kaydetti.
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
ANLAT BAKALIM
Rekor üstüne rekor kırıyordu: Ani düşüşlerin ardından altın ve gümüşte son durum ne? Yeni bir düzeltme gelir mi?
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала