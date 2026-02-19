https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-2026-cemre-dusme-tarihleri-1103622773.html
İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
Sputnik Türkiye
Kışın sert günlerini uğurlamaya hazırlananlar, bahar aylarının müjdecisi cemre tarihlerini sorgulamaya başladı. İlk cemrenin havaya düşmesine kısa bir zaman... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T10:25+0300
2026-02-19T10:25+0300
2026-02-19T10:25+0300
yaşam
cemre
bahar
toprak
hava
su
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054051599_0:40:998:601_1920x0_80_0_0_4be7d4390b30e0c75a9f2ef61075dc78.jpg
Kelime anlamı olarak Arapça kökenli olan cemre, "kor", "ateş" veya "köz" manasına gelir. Halk arasındaki inanışa göre cemre, gökyüzünden geldiği varsayılan manevi bir sıcaklıktır. Bu sıcaklık topları sırasıyla atmosferi, suları ve en son toprağı ısıtarak kışı sona erdirir. Peki, cemreler bu yıl ne zaman düşecek?İlk cemre ne zaman düşecek?Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.İkinci cemre ne zaman düşecek?Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.Cemre düşmesi ne demek?"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor."Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/yagislar-barajlari-doldurdu-mu-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-ne-1103594727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054051599_73:0:926:640_1920x0_80_0_0_2faa86666aa860d4561d5a3a16779e91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cemre düşmesi, cemre ne zaman düşecek 2026, cemre ne zaman, cemre ne demek, ilk cemre neye düşecek, ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre bugün mü düşecek
cemre düşmesi, cemre ne zaman düşecek 2026, cemre ne zaman, cemre ne demek, ilk cemre neye düşecek, ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre bugün mü düşecek
İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
Kışın sert günlerini uğurlamaya hazırlananlar, bahar aylarının müjdecisi cemre tarihlerini sorgulamaya başladı. İlk cemrenin havaya düşmesine kısa bir zaman kala cemre düşme tarihleri de merak ediliyor. Peki, 2026 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek?
Kelime anlamı olarak Arapça kökenli olan cemre, "kor", "ateş" veya "köz" manasına gelir. Halk arasındaki inanışa göre cemre, gökyüzünden geldiği varsayılan manevi bir sıcaklıktır. Bu sıcaklık topları sırasıyla atmosferi, suları ve en son toprağı ısıtarak kışı sona erdirir. Peki, cemreler bu yıl ne zaman düşecek?
İlk cemre ne zaman düşecek?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
İkinci cemre ne zaman düşecek?
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.