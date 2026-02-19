https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-2026-cemre-dusme-tarihleri-1103622773.html

İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

İlk cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

Sputnik Türkiye

Kışın sert günlerini uğurlamaya hazırlananlar, bahar aylarının müjdecisi cemre tarihlerini sorgulamaya başladı. İlk cemrenin havaya düşmesine kısa bir zaman... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T10:25+0300

2026-02-19T10:25+0300

2026-02-19T10:25+0300

yaşam

cemre

bahar

toprak

hava

su

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054051599_0:40:998:601_1920x0_80_0_0_4be7d4390b30e0c75a9f2ef61075dc78.jpg

Kelime anlamı olarak Arapça kökenli olan cemre, "kor", "ateş" veya "köz" manasına gelir. Halk arasındaki inanışa göre cemre, gökyüzünden geldiği varsayılan manevi bir sıcaklıktır. Bu sıcaklık topları sırasıyla atmosferi, suları ve en son toprağı ısıtarak kışı sona erdirir. Peki, cemreler bu yıl ne zaman düşecek?İlk cemre ne zaman düşecek?Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.İkinci cemre ne zaman düşecek?Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.Cemre düşmesi ne demek?"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor."Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/yagislar-barajlari-doldurdu-mu-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-ne-1103594727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cemre düşmesi, cemre ne zaman düşecek 2026, cemre ne zaman, cemre ne demek, ilk cemre neye düşecek, ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre bugün mü düşecek