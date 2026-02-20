Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Mersin'de fuhuş operasyonunda 13 kişi tutuklandı: 27 araç ve 51 tapuya el konuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda fuhuştan elde edilen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103675136_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_26f6f6f2142197808c65105e0306a4b9.jpg
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 42 bin lira, 2 pompalı tüfek, 3 tabanca, uyuşturucu haplar ve 28 cep telefonu gibi malzemeler ele geçirdi. Ayrıca, suç gelirinden elde edildiği belirlenen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakılırken, 13'ü hakimlikçe tutuklandı.
© AA / İlçe Emniyet MüdürlüğüMersin'de fuhuş operasyonu
Mersin'de fuhuş operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA / İlçe Emniyet Müdürlüğü
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda fuhuştan elde edilen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 42 bin lira, 2 pompalı tüfek, 3 tabanca, uyuşturucu haplar ve 28 cep telefonu gibi malzemeler ele geçirdi. Ayrıca, suç gelirinden elde edildiği belirlenen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakılırken, 13'ü hakimlikçe tutuklandı.
