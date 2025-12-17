https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/edirnede-masaj-salonlarina-fuhus-baskini-5-tutuklama-1101857346.html
Edirne’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 5 tutuklama
Edirne'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest...
Edirne’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 5 tutuklama
00:10 17.12.2025 (güncellendi: 00:11 17.12.2025)
Edirne’de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda randevu defteri ve zil sistemi tespit edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, bazı masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 12 Aralık’ta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan araması olduğu tespit edildi.
Salonlarda çalışan 23 mağdur kadının ifadeleri alınırken, aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu.
Bazı salonlarda gizli bölmelerle denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu da tespit edildi.