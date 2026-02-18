Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Medinskiy: Cenevre'deki müzakereler ağırdı ancak profesyonelceydi
Rus heyetinin başkanlığını yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Cenevre'deki müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini belirtti. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak için yapılan 3. tur müzakerelerin ikinci günü sona erdi.Görüşmelerin ardından açıklama yapan Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini vurguladı.Medinskiy, "Müzakereler iki gün sürdü. Dün farklı formatlarda uzun süre görüştük, bugün yaklaşık iki saat. Ağırdı ancak profesyonelceydi" dedi.Medinskiy, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yakın gelecekte yapılacağını da ifade etti.İlk günkü görüşmeler 6 saat sürdüRusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin dünkü görüşmeleri 6 sürmüştü. Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından konuşan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, büyük ilerleme kaydedildiğini söylemişti.İlk iki tur Abu Dabi'deydiABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
Medinskiy: Cenevre'deki müzakereler ağırdı ancak profesyonelceydi

12:58 18.02.2026 (güncellendi: 13:12 18.02.2026)
Rus heyetinin başkanlığını yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Cenevre'deki müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini belirtti.
Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak için yapılan 3. tur müzakerelerin ikinci günü sona erdi.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini vurguladı.

Medinskiy, "Müzakereler iki gün sürdü. Dün farklı formatlarda uzun süre görüştük, bugün yaklaşık iki saat. Ağırdı ancak profesyonelceydi" dedi.

Medinskiy, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yakın gelecekte yapılacağını da ifade etti.

İlk günkü görüşmeler 6 saat sürdü

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin dünkü görüşmeleri 6 sürmüştü. Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından konuşan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, büyük ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

İlk iki tur Abu Dabi'deydi

ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı.

İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
