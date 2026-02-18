https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/medinskiy-cenevredeki-muzakereler-agirdi-ancak-profesyonelceydi-1103599004.html

Medinskiy: Cenevre'deki müzakereler ağırdı ancak profesyonelceydi

Rus heyetinin başkanlığını yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Cenevre'deki müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini belirtti. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak için yapılan 3. tur müzakerelerin ikinci günü sona erdi.Görüşmelerin ardından açıklama yapan Vladimir Medinskiy, müzakerelerin ağır ancak profesyonelce geçtiğini vurguladı.Medinskiy, "Müzakereler iki gün sürdü. Dün farklı formatlarda uzun süre görüştük, bugün yaklaşık iki saat. Ağırdı ancak profesyonelceydi" dedi.Medinskiy, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun yakın gelecekte yapılacağını da ifade etti.İlk günkü görüşmeler 6 saat sürdüRusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin dünkü görüşmeleri 6 sürmüştü. Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından konuşan Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, büyük ilerleme kaydedildiğini söylemişti.İlk iki tur Abu Dabi'deydiABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.

