Köpekleri tarafından 2 kez uyarılan çift kanser olduklarını anladı: Hayatlarını kurtardı

Köpekleri tarafından 2 kez uyarılan çift kanser olduklarını anladı: Hayatlarını kurtardı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir çift, Labrador kırması köpekleri Ceto'nun sıra dışı davranışları sayesinde hem kolon kanseri hem de agresif bir meme kanseri teşhisi aldı.

California’da yaşayan 36 yaşındaki Chase Johnson ve 48 yaşındaki eşi Ben Byrn, Labrador retriever kırması köpekleri Ceto’nun aniden değişen davranışları sayesinde kanser olduklarını öğrendiklerini belirtti.Çift, normalde sakin bir yapıya sahip olan Ceto’nun bir süre boyunca ev içinde huzursuzlaştığını, sürekli peşlerinden dolaştığını ve inlediğini anlattı. Bu davranışların ilk etapta anlam veremedikleri bir durum olduğunu söyleyen çift, kısa süre sonra ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarını öğrendi.Meme kanserini burnuyla işaret ettiChase Johnson, Ocak 2021’de köpeğinin özellikle kendisine karşı aşırı hassas davrandığını belirtti. Ceto’nun haftalar boyunca yanından ayrılmadığını, odada volta attığını ve inlediğini söyleyen Johnson, bir gün köpeğinin sol göğsüne burnuyla sertçe dokunduğunu ve bunun canını yaktığını ifade etti.Bunun üzerine kendi kendini muayene eden Johnson, göğsünde bir kitle fark etti. Yapılan tetkikler sonucunda üçlü negatif meme kanseri (triple-negative breast cancer) teşhisi konuldu. Bu kanser türü, agresif seyri nedeniyle kemoterapi, radyoterapi, lumpektomi ve lenf nodu çıkarılması gibi kapsamlı tedaviler gerektiriyor.Johnson, “Eğer Ceto bunu yapmasaydı, kitleyi fark etmeyebilirdim” dedi. Onkoloğu ise zamanında doktora gitmemesi halinde hayatta kalamayabileceğini söyledi.İlk uyarı kolon kanseriydiAslında Ceto’nun ilk uyarısı Chase için değildi. Çiftin aktardığına göre köpek, daha önce Ben Byrn’e karşı da benzer huzursuzluk ve ısrarcı davranışlar sergilemişti. Yapılan kontrollerde Byrn’e kolon kanseri teşhisi konuldu.Chase Johnson, “Ceto daha önce eşimi uyarmıştı. Aynı davranışları tekrar göstermeye başlayınca birimizde yine bir sorun olduğunu anladık. Eşim temiz sonuç almıştı, bu yüzden sorunun bende olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.Köpekler kanseri nasıl algılayabiliyor?Bilimsel araştırmalar, köpeklerin gelişmiş koku alma duyuları sayesinde insan vücudundaki bazı biyokimyasal değişimleri algılayabildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre kanser hücreleri, metabolik süreçler sırasında farklı uçucu organik bileşikler (VOC) salgılayabiliyor ve köpekler bu değişimi fark edebiliyor.Her ne kadar köpeklerin kanseri “teşhis ettiği” resmi bir tıbbi yöntem olmasa da, benzer vakalar dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor.Klinik araştırmaya katıldıChase Johnson şu anda Cleveland Clinic bünyesinde yürütülen bir meme kanseri aşısı klinik araştırmasına katılıyor. Faz 1 aşamasındaki çalışmanın, üçlü negatif meme kanserinin tekrarını önlemeye yönelik alternatif tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

