https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kediler-kanser-tedavisinin-ipuclarini-tasiyor-olabilir--1103658143.html

Kediler kanser tedavisinin ipuçlarını taşıyor olabilir

Kediler kanser tedavisinin ipuçlarını taşıyor olabilir

Sputnik Türkiye

Evcil kedilerdeki kanserin ilk ayrıntılı genetik haritası, insanlardaki kanserle çarpıcı benzerlikler ortaya koyuyor ve bu da her iki hastalıkta da kanserin... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T11:29+0300

2026-02-20T11:29+0300

2026-02-20T11:29+0300

sağlik

kedi

kanser

kanser tedavisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083302745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e2ecf92ceafb0d66d2981ba7c74bc77.jpg

Kedilerde kansere neden olan genlerin çoğunun insanlarda da benzer şekilde bulunduğunu tespit eden bilim insanları, iki türün tümörlerin büyümesine ve yayılmasına olanak sağlayan temel biyolojik süreçleri paylaştığını öne sürdüler.Bilim insanları yaklaşık 500 evcil kediden alınan tümör DNA'sını analiz ederek, kanserle bağlantılı önemli genetik mutasyonları ortaya çıkardı.Bilimsel araştırmanın lideri Dr. Louise Van der Wayden, "Kedilerde kanser genetiği bugüne kadar tamamen bir kara kutuydu... Herhangi bir türdeki kanser hakkında ne kadar çok şey anlarsak, bu herkes için o kadar faydalı olur" açıklamasını yaptı. Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü liderliğindeki uluslararası ekip, kedilerde görülen 13 farklı kanser türüyle bağlantılı yaklaşık 1000 geni inceledi.Bilim insanları, evcil kedinin, üçlü negatif meme kanseri gibi bazı meme kanseri türlerini anlamanın anahtarını elinde tutabileceğini söylüyor. Her 100 meme kanserinden yaklaşık 15'i bu türden.Kedilerde bu alt tip kanserin insanlara göre daha sık görüldüğü, bu da bilim insanlarına örnekler elde etme ve tedaviye yardımcı olabilecek yeni ilaçlar için ipuçları bulma olanağı sağladığı ifade edildi. Kanada'daki Ontario Veterinerlik Koleji'nden Profesör Geoffrey Wood, "Bu, kedilerde ve insanlarda kanserin neden geliştiğini, çevremizdeki dünyanın kanser riskini nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza ve muhtemelen onu önlemenin ve tedavi etmenin yeni yollarını bulmamıza yardımcı olabilir" dedi.Araştırma, Science dergisinde yayınlandı .

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kronik-kabizligin-nedeni-cozuldu-mu-bilim-insanlari-iki-bakteriye-isaret-etti-1103639900.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, kanser, kanser tedavisi