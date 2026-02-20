https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/karaciger-nakli-olan-ufuk-ozkanda-guzel-haber-taburcu-edildi-1103656923.html
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'da güzel haber: Taburcu edildi
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'da güzel haber: Taburcu edildi
Karaciğer nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu.
SON HABERLER
Karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan ve nakille yeni hayatına merhaba diyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneden taburcu oldu. 11 saat süren ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Özkan, çok sevdiği mesleğine kavuşmak için heyecanla beklediğini anlattı. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarına sürdüreceğini söyleyen Özkan, "Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım" diyerek duygularını paylaştı.
Organ bağışına dikkat çekti
Özkan süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmaya çalıştıklarını anlatan Özkan kendisine donör olan Salih Kıvırcık'la birlikte bilinçlendirme paylaşımlarını yaptıklarını anlattı. Habertürk'ün haberine göre insanların kafalarında hala soru işaretleri olduğunu dile getiren Özkan, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.
3 Şubat’ta gerçekleştirilen, 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, duygularını "Operasyonun 9.5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde ifade etti.
Kontrol sürecinin devam edeceğini anlatan Özkan, "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi.
Özkan'a karaciğer bağışında bulunan Salih Kıvırcık'ta beklediklerinden daha kısa sürede toparlandıklarını anlatırken, "Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.