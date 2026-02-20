Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/istanbuldaki-uyusturucu-sorusturmasinda-2-suphelinin-testi-pozitif-cikti-1103662066.html
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T12:10+0300
2026-02-20T12:10+0300
türki̇ye
uyuşturucu
soruşturma
adli tıp kurumu
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili raporunu hazırladı.2 şüphelide pozitif, 2 şüphelide negatif sonuçRapora göre Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/futbolda-yasa-disi-bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-gelisme-31-gozalti-1103653130.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, soruşturma, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu, soruşturma, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı

12:10 20.02.2026
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliye ilişkin rapora göre Aykut Tarakçıoğlu ve Gaye Kıray’ın testleri pozitif, Melis Yürür ile Deniz Savaşoğlu’nun testleri negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili raporunu hazırladı.

2 şüphelide pozitif, 2 şüphelide negatif sonuç

Rapora göre Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
TÜRKİYE
Yasa dışı bahis ve şike soruşturması: Rakibe bahis oynadığı iddia edilen kulüp yöneticileri gözaltında
09:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала