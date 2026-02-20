https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/istanbuldaki-uyusturucu-sorusturmasinda-2-suphelinin-testi-pozitif-cikti-1103662066.html
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T12:10+0300
2026-02-20T12:10+0300
2026-02-20T12:10+0300
türki̇ye
uyuşturucu
soruşturma
adli tıp kurumu
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili raporunu hazırladı.2 şüphelide pozitif, 2 şüphelide negatif sonuçRapora göre Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/futbolda-yasa-disi-bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-gelisme-31-gozalti-1103653130.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, soruşturma, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu, soruşturma, adli tıp kurumu, cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliye ilişkin rapora göre Aykut Tarakçıoğlu ve Gaye Kıray’ın testleri pozitif, Melis Yürür ile Deniz Savaşoğlu’nun testleri negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili raporunu hazırladı.
2 şüphelide pozitif, 2 şüphelide negatif sonuç
Rapora göre Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.