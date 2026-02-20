https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/istanbuldaki-uyusturucu-sorusturmasinda-2-suphelinin-testi-pozitif-cikti-1103662066.html

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili raporunu hazırladı.2 şüphelide pozitif, 2 şüphelide negatif sonuçRapora göre Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray’ın uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

