https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/istanbul-bogazina-nazir-dev-arsa-satildi-75-milyar-lira-deger-bicildi-1103658199.html

İstanbul Boğazı'na nazır dev arsa satıldı: 7.5 milyar lira değer biçildi

İstanbul Boğazı'na nazır dev arsa satıldı: 7.5 milyar lira değer biçildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'na nazır Beykoz'daki dev arsa 7.5 milyar liraya satıldı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T11:11+0300

2026-02-20T11:11+0300

2026-02-20T11:11+0300

ekonomi̇

şişecam

kap

paşabahçe

beykoz

i̇stanbul boğazı

fabrika

arazi

arazi satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1c/1055097197_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5bbd9a80f12c20db0d4cd10b047ab0c.jpg

Beykoz İncirköy'de Şişecam'a ait olan ve yıllardır atıl vaziyette duran 117 bin 19 metrekarelik fabrika arazisi 7.5 milyar liraya satıldı. Satış KAP'a bildirildi. İnşaat şirketine satışı yapıldıŞişecam, Paşabahçe gayrimenkullerinin 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat'a satışına karar verdi. 7 milyar 390 milyon 145 bin lira değerleme bedeli bulunan arsa 171,5 milyon dolara (yaklaşık 7,5 milyar lira) pazar yaklaşımıyla satışa konu oldu. Satıştan ötürü Şişecam'ın finansman olumluluğu sağlayacağı belirtildi. Satış işlemlerinde gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacak. 30 gün içinde işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/2b-arazilerinin-satisinda-duzenleme-odeme-yapmayanlar-dikkat--1102634191.html

beykoz

i̇stanbul boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişecam, kap, paşabahçe, beykoz, i̇stanbul boğazı, fabrika, arazi, arazi satışı