İstanbul Boğazı'na nazır dev arsa satıldı: 7.5 milyar lira değer biçildi
İstanbul Boğazı'na nazır dev arsa satıldı: 7.5 milyar lira değer biçildi
20.02.2026
Beykoz İncirköy'de Şişecam'a ait olan ve yıllardır atıl vaziyette duran 117 bin 19 metrekarelik fabrika arazisi 7.5 milyar liraya satıldı. Satış KAP'a bildirildi. İnşaat şirketine satışı yapıldıŞişecam, Paşabahçe gayrimenkullerinin 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat'a satışına karar verdi. 7 milyar 390 milyon 145 bin lira değerleme bedeli bulunan arsa 171,5 milyon dolara (yaklaşık 7,5 milyar lira) pazar yaklaşımıyla satışa konu oldu. Satıştan ötürü Şişecam'ın finansman olumluluğu sağlayacağı belirtildi. Satış işlemlerinde gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacak. 30 gün içinde işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
11:11 20.02.2026
İstanbul Boğazı'na nazır Beykoz'daki dev arsa 7.5 milyar liraya satıldı.
Beykoz İncirköy'de Şişecam'a ait olan ve yıllardır atıl vaziyette duran 117 bin 19 metrekarelik fabrika arazisi 7.5 milyar liraya satıldı. Satış KAP'a bildirildi.

İnşaat şirketine satışı yapıldı

Şişecam, Paşabahçe gayrimenkullerinin 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat'a satışına karar verdi. 7 milyar 390 milyon 145 bin lira değerleme bedeli bulunan arsa 171,5 milyon dolara (yaklaşık 7,5 milyar lira) pazar yaklaşımıyla satışa konu oldu. Satıştan ötürü Şişecam'ın finansman olumluluğu sağlayacağı belirtildi. Satış işlemlerinde gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacak. 30 gün içinde işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Satışa konu olan arsa denize nazır, cephesi açık, önünden sahil yolu geçen arsa olarak biliniyor. Bölgenin doğal güzelliğinin olması ve gemilerin Boğaz geçişi yaptığı rotada bulunması değerini daha da artırıyor.

