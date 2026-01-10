https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/2b-arazilerinin-satisinda-duzenleme-odeme-yapmayanlar-dikkat--1102634191.html

2B arazilerinin satışında düzenleme: Ödeme yapmayanlar dikkat

2B arazileriyle ilgili TBMM'ye sunulan kanun taslağına göre, başvuru ve ödeme süresini geçiren kişilere yeniden başvuru ve ödeme süresi verilecek. 10.01.2026, Sputnik Türkiye

Kamuoyunda 2B olarak bilinen ve orman sınırları dışına çıkarılan yerlerle ilgili değişiklik gündeme geldi. Buna göre, 2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin ödeme yapmayanlara süre tanınacak. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılacak.Mağduriyet oluşması engellenecekNTV'nin haberine göre, Meclis'e sunulan kanun taslağında, 2B alanlarında bulunan taşınmazlara dair, satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlara yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi sağlanması amaçlanıyor. Değişiklikle bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.Başvuru ve ödeme süresi uzatılacakBu kapsamda kanun taslağının yasalaşması halinde, 2B arazileri için, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/7/2026 tarihine kadar uzatılacak.Ödeme yapmayanlar faiziyle birlikte ödeyecek Satışa konu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmayacak ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

