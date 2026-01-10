Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/2b-arazilerinin-satisinda-duzenleme-odeme-yapmayanlar-dikkat--1102634191.html
2B arazilerinin satışında düzenleme: Ödeme yapmayanlar dikkat
2B arazilerinin satışında düzenleme: Ödeme yapmayanlar dikkat
Sputnik Türkiye
2B arazileriyle ilgili TBMM'ye sunulan kanun taslağına göre, başvuru ve ödeme süresini geçiren kişilere yeniden başvuru ve ödeme süresi verilecek. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T12:34+0300
2026-01-10T12:34+0300
ekonomi̇
tbmm
2b arazi
kanun teklifi
kanun tasarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096398421_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cd835567cfcf3e2d66bd221680e76128.jpg
Kamuoyunda 2B olarak bilinen ve orman sınırları dışına çıkarılan yerlerle ilgili değişiklik gündeme geldi. Buna göre, 2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin ödeme yapmayanlara süre tanınacak. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılacak.Mağduriyet oluşması engellenecekNTV'nin haberine göre, Meclis'e sunulan kanun taslağında, 2B alanlarında bulunan taşınmazlara dair, satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlara yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi sağlanması amaçlanıyor. Değişiklikle bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.Başvuru ve ödeme süresi uzatılacakBu kapsamda kanun taslağının yasalaşması halinde, 2B arazileri için, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/7/2026 tarihine kadar uzatılacak.Ödeme yapmayanlar faiziyle birlikte ödeyecek Satışa konu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmayacak ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/2-b-ile-ilgili-duzenlemenin-detaylari-belli-oldu-kimler-faydalanacak-duzenlemeden-faydalanmak-1096553340.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096398421_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d07436b597cd6fc8f1c2c2f67956db7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, 2b arazi, kanun teklifi, kanun tasarısı
tbmm, 2b arazi, kanun teklifi, kanun tasarısı

2B arazilerinin satışında düzenleme: Ödeme yapmayanlar dikkat

12:34 10.01.2026
© AA2B arazi
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
© AA
Abone ol
2B arazileriyle ilgili TBMM'ye sunulan kanun taslağına göre, başvuru ve ödeme süresini geçiren kişilere yeniden başvuru ve ödeme süresi verilecek.
Kamuoyunda 2B olarak bilinen ve orman sınırları dışına çıkarılan yerlerle ilgili değişiklik gündeme geldi. Buna göre, 2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin ödeme yapmayanlara süre tanınacak. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılacak.

Mağduriyet oluşması engellenecek

NTV'nin haberine göre, Meclis'e sunulan kanun taslağında, 2B alanlarında bulunan taşınmazlara dair, satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlara yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi sağlanması amaçlanıyor. Değişiklikle bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Başvuru ve ödeme süresi uzatılacak

Bu kapsamda kanun taslağının yasalaşması halinde, 2B arazileri için, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/7/2026 tarihine kadar uzatılacak.

Ödeme yapmayanlar faiziyle birlikte ödeyecek

Satışa konu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.
Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmayacak ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
EKONOMİ
2 B ile ilgili düzenlemenin detayları belli oldu: Kimler faydalanacak? Düzenlemeden faydalanmak isteyenler ne yapmalı?
27 Mayıs 2025, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала