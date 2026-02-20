Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/is-basvurularinda-yeni-donem-bircok-sirket--artik-uyusturucu-testi-istiyor-1103670318.html
İş başvurularında yeni dönem: Birçok şirket artık 'uyuşturucu testi' istiyor
İş başvurularında yeni dönem: Birçok şirket artık 'uyuşturucu testi' istiyor
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonları sonrasında birçok şirket yeni işe alımlarda 'madde testi' sonucu istemeye başladı. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlere talep... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T14:20+0300
2026-02-20T14:20+0300
ekonomi̇
i̇ş kanunu
uyuşturucu
uyuşturucu testi
işveren
i̇ş başvurusu
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103744/43/1037444307_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_fef2e764b74698d1cc966cfd406e3448.jpg
İş başvurularında bazı şirketlerin 'madde testi' istemesi dikkat çekti. Geçmişte ağır sanayi, sürücülük ya da güvenlik gibi alanlarda yapılan başvurularda 'madde testi' talep edilirken şimdi birçok şirketin bu testleri istediği belirtiliyor. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlerin fiyatları 2 bin lirayı geçiyor. Peki uyuşturucu testi istemek yasal mı? Test sonuçları işverene mi gönderiliyor? Yasal prosedür nasıl işliyor?Standart işe giriş prosedürü haline geliyorSabah'ın haberine göre son dönemde uyuşturucu operasyonlarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok işveren başvuru şartları arasına 'madde testi'ni de koydu. Sağlık raporlarına eklenen bu testler; bazı şirketlerde yazılı bir prosedür olarak, bazı firmalarda ise mülakatın ilerleyen aşamalarında zorunlu bir kriter olarak adayların karşısına çıkıyor.Test yapan laboratuvarlara talep yükseldiİşverenin bu talebi karşısında da özel laboratuvarlara başvurularda yükseldi. Bazı laboratuvarlar toplu test anlaşması imzalarken bazıları da kurumsal paket programı sunuyor. Laboratuvar firmalarından alınan verilere göre, işverenlerin bu yöndeki taleplerinde 6-7 katlık bir artış yaşanıyor. İş dünyasında resmi adıyla "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" olarak bilinen bu işleme olan yoğun ilgi, laboratuvar sektöründe kıyasıya bir yarış başlattı. İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli tarama testi gerçekleştirildiği belirtilirken, bazı firmalar 'SGK'lıya indirim' kampanyası bile yapıyor. Hangi şirketler ve sektörler madde testi istiyor?İşveren madde testi isteyebilir mi? Bu talep yasal mı?İşverenlerin iş başvurularında madde testi talep etmesi hukuken tamamen yasak değil. Ancak hukukçular, bu hassas sürecin belirli şartlara bağlanması gerektiği konusunda uyarıyor:Madde testi sonucu işverene mi gidiyor?En çok merak edilen soru ise 'test sonuçları işverene mi gidiyor?' oldu. KVKK gereği laboratuvar sonuçları 'yalnızca testi yaptıran kişiye' teslim edilebilir. Sonuçların doğrudan işverene iletilebilmesi için kişinin özel bir "açık rıza" vermesi şart. Genel uygulamada sonuçlar kişiye kapalı zarfla veriliyor veya dijital ortamda sadece adayın kendi erişimine açılıyor. Çalışan veya aday, uygun görmesi halinde bu sonucu işverene elden teslim ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/komedyen-hasan-can-kayanin-uyusturucu-testi-belli-oldu-1103464149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103744/43/1037444307_102:0:910:606_1920x0_80_0_0_7a7c25ed27e59905b8254994095b327a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ş kanunu, uyuşturucu, uyuşturucu testi , işveren, i̇ş başvurusu, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
i̇ş kanunu, uyuşturucu, uyuşturucu testi , işveren, i̇ş başvurusu, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

İş başvurularında yeni dönem: Birçok şirket artık 'uyuşturucu testi' istiyor

14:20 20.02.2026
© Fotoğraf : DHAiş görüşmesi / anlaşma
iş görüşmesi / anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Uyuşturucu operasyonları sonrasında birçok şirket yeni işe alımlarda 'madde testi' sonucu istemeye başladı. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlere talep artarken, bazı laboratuvarları 'SGK indirimi' uygulandığına dair ilanları dikkat çekti.
İş başvurularında bazı şirketlerin 'madde testi' istemesi dikkat çekti. Geçmişte ağır sanayi, sürücülük ya da güvenlik gibi alanlarda yapılan başvurularda 'madde testi' talep edilirken şimdi birçok şirketin bu testleri istediği belirtiliyor. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlerin fiyatları 2 bin lirayı geçiyor. Peki uyuşturucu testi istemek yasal mı? Test sonuçları işverene mi gönderiliyor? Yasal prosedür nasıl işliyor?

Standart işe giriş prosedürü haline geliyor

Sabah'ın haberine göre son dönemde uyuşturucu operasyonlarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok işveren başvuru şartları arasına 'madde testi'ni de koydu. Sağlık raporlarına eklenen bu testler; bazı şirketlerde yazılı bir prosedür olarak, bazı firmalarda ise mülakatın ilerleyen aşamalarında zorunlu bir kriter olarak adayların karşısına çıkıyor.

Test yapan laboratuvarlara talep yükseldi

İşverenin bu talebi karşısında da özel laboratuvarlara başvurularda yükseldi. Bazı laboratuvarlar toplu test anlaşması imzalarken bazıları da kurumsal paket programı sunuyor.
Laboratuvar firmalarından alınan verilere göre, işverenlerin bu yöndeki taleplerinde 6-7 katlık bir artış yaşanıyor. İş dünyasında resmi adıyla "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" olarak bilinen bu işleme olan yoğun ilgi, laboratuvar sektöründe kıyasıya bir yarış başlattı. İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli tarama testi gerçekleştirildiği belirtilirken, bazı firmalar 'SGK'lıya indirim' kampanyası bile yapıyor.

Hangi şirketler ve sektörler madde testi istiyor?

TÜPRAŞ: Türkiye'nin en stratejik kurumlarından olan Tüpraş, stajyerler dahi olmak üzere tüm adaylar için bu testi zorunlu hale getirdiğini doğruladı.
Belediye ulaşım kurumları: Büyükşehir belediyelerine bağlı ulaşım iştiraklerinde düzenli testler başladı. Son iki yılda madde kullanımı tespiti nedeniyle yaklaşık 50 kişinin iş akdine son verildi.
TCDD: Devlet Demiryolları, madde kullanımına yönelik kontrolleri işe alım kriterlerinde en üst sıralara taşıdı.
Savunma sanayii (ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ): Çalışan ve üretim güvenliği kapsamında, yeni yıl itibarıyla hem işe alımlarda hem de mevcut personelde denetimler daha sistematik hale getirildi.
Küresel şirketler: ExxonMobil, BP, UPS ve FedEx gibi uluslararası devler, bu testleri uzun süredir standart bir prosedür olarak uyguluyor.

İşveren madde testi isteyebilir mi? Bu talep yasal mı?

İşverenlerin iş başvurularında madde testi talep etmesi hukuken tamamen yasak değil. Ancak hukukçular, bu hassas sürecin belirli şartlara bağlanması gerektiği konusunda uyarıyor:
İşin niteliği: Test talebi, adayın yapacağı işin niteliği ile (iş güvenliği vb.) doğrudan bağlantılı olmalı.
Açık rıza: Adaydan mutlaka açık rıza alınmalı.
Gizlilik ve KVKK: Sonuçlar kesinlikle gizli tutulmalı. Keyfi test talepleri, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği ihlali sayılabilir.
Tazminatsız fesih sebebi: Hukukçular ayrıca, işyerinde uyuşturucu kullanılması veya bulundurulmasının İş Kanunu'nun 25/II maddesi (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) kapsamında değerlendirildiğini ve işverene çalışanı tazminatsız işten çıkarma hakkı verdiğini hatırlatıyor.

Madde testi sonucu işverene mi gidiyor?

En çok merak edilen soru ise 'test sonuçları işverene mi gidiyor?' oldu. KVKK gereği laboratuvar sonuçları 'yalnızca testi yaptıran kişiye' teslim edilebilir.
Sonuçların doğrudan işverene iletilebilmesi için kişinin özel bir "açık rıza" vermesi şart. Genel uygulamada sonuçlar kişiye kapalı zarfla veriliyor veya dijital ortamda sadece adayın kendi erişimine açılıyor. Çalışan veya aday, uygun görmesi halinde bu sonucu işverene elden teslim ediyor.
Hasan Can Kaya, RTÜK'ün cezası sonrası ilk kez konuştu: 'Kemal Sunal'ı bile sansürleyen bir kurum' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
TÜRKİYE
Komedyen Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi belli oldu
12 Şubat, 21:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала