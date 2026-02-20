https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/is-basvurularinda-yeni-donem-bircok-sirket--artik-uyusturucu-testi-istiyor-1103670318.html

İş başvurularında yeni dönem: Birçok şirket artık 'uyuşturucu testi' istiyor

Uyuşturucu operasyonları sonrasında birçok şirket yeni işe alımlarda 'madde testi' sonucu istemeye başladı. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlere talep... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

İş başvurularında bazı şirketlerin 'madde testi' istemesi dikkat çekti. Geçmişte ağır sanayi, sürücülük ya da güvenlik gibi alanlarda yapılan başvurularda 'madde testi' talep edilirken şimdi birçok şirketin bu testleri istediği belirtiliyor. Özel laboratuvarlarda yapılabilen testlerin fiyatları 2 bin lirayı geçiyor. Peki uyuşturucu testi istemek yasal mı? Test sonuçları işverene mi gönderiliyor? Yasal prosedür nasıl işliyor?Standart işe giriş prosedürü haline geliyorSabah'ın haberine göre son dönemde uyuşturucu operasyonlarının gündeme gelmesiyle birlikte birçok işveren başvuru şartları arasına 'madde testi'ni de koydu. Sağlık raporlarına eklenen bu testler; bazı şirketlerde yazılı bir prosedür olarak, bazı firmalarda ise mülakatın ilerleyen aşamalarında zorunlu bir kriter olarak adayların karşısına çıkıyor.Test yapan laboratuvarlara talep yükseldiİşverenin bu talebi karşısında da özel laboratuvarlara başvurularda yükseldi. Bazı laboratuvarlar toplu test anlaşması imzalarken bazıları da kurumsal paket programı sunuyor. Laboratuvar firmalarından alınan verilere göre, işverenlerin bu yöndeki taleplerinde 6-7 katlık bir artış yaşanıyor. İş dünyasında resmi adıyla "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" olarak bilinen bu işleme olan yoğun ilgi, laboratuvar sektöründe kıyasıya bir yarış başlattı. İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli tarama testi gerçekleştirildiği belirtilirken, bazı firmalar 'SGK'lıya indirim' kampanyası bile yapıyor. Hangi şirketler ve sektörler madde testi istiyor?İşveren madde testi isteyebilir mi? Bu talep yasal mı?İşverenlerin iş başvurularında madde testi talep etmesi hukuken tamamen yasak değil. Ancak hukukçular, bu hassas sürecin belirli şartlara bağlanması gerektiği konusunda uyarıyor:Madde testi sonucu işverene mi gidiyor?En çok merak edilen soru ise 'test sonuçları işverene mi gidiyor?' oldu. KVKK gereği laboratuvar sonuçları 'yalnızca testi yaptıran kişiye' teslim edilebilir. Sonuçların doğrudan işverene iletilebilmesi için kişinin özel bir "açık rıza" vermesi şart. Genel uygulamada sonuçlar kişiye kapalı zarfla veriliyor veya dijital ortamda sadece adayın kendi erişimine açılıyor. Çalışan veya aday, uygun görmesi halinde bu sonucu işverene elden teslim ediyor.

