İran'dan BM'ye mektup: 'İran, meşru müdafaa hakkı ile karşılık verecektir, tüm üsler meşru hedef olur'

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben bir mektup yayımladı. Yayımlanan mektupta İravani, İran'ın diplomatik çözümlere bağlı olduğunu vurgulayarak, ABD ile iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını, ancak olası ABD saldırısı dahilinde karşılık verileceğini ifade etti.İravani, ABD'nin 'güç kullanımına' yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, Trump'ın açıklamalarının 'gerçek saldırı riskleri barındırdığını' bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını ifade etti:'Başka bir egemen üye devletin sırası yakında gelecektir'Bu kapsamda İravani, askeri çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması için BM Güvenlik Konseyinin tüm üyeleri ile Genel Sekreter Guterres'e çağrıda bulundu:'İran, meşru müdafaa hakkı ile karşılık verecektir'Mektupta İravani, olası saldırıda İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını bildirerek, karşılık verileceğini bildirdi:'Tüm üsler ve tesisler meşru hedef olacak'Saldırı halinde İravani, 'bölgedeki düşmana ait tüm üslerin, tesislerin ve varlıkların meşru hedefler olacağını' ve ABD'nin 'öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçlardan tam ve doğrudan sorumlu olacağını' kaydetti.

