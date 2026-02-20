https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingilterede-sok-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-polis-eski-prens-andrewu-gozaltina-almayi-1103661264.html
İngiltere’de şok operasyonun detayları ortaya çıktı: Polis, Eski Prens Andrew’u gözaltına almayı günlerce planladı
The Telegraph'ın haberine göre İngiliz polisi, Kral III. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'u kraliyet ailesini bilgilendirmeden gözaltına almak için günlerce... 20.02.2026
The Telegraph gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz kolluk kuvvetleri, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’u gözaltına almak için birkaç gün süren gizli bir hazırlık yürüttü.Haberde, operasyon öncesinde ne Buckingham Sarayı’nın ne de Kral’ın bilgilendirildiği ileri sürüldü. Kaynaklar, operasyonun “metodik ve yüksek gizlilikle” planlandığını aktardı.Thames Valley polisi devredeOperasyonun, Thames Valley Police koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Habere göre yaklaşık 20 polis memuru ile Norfolk Police ekipleri operasyona katıldı.İddiaya göre, soruşturmadan sorumlu kıdemli memurun önce arama emri için başvuruda bulunması ve bunu bir sulh ya da bölge hâkimine gerekçelendirmesi gerekti. Resmi izin alındıktan sonra operasyonun detaylarının gizli tutulduğu aktarıldı.Dedektiflere son ana kadar bilgi verilmediGazeteye konuşan eski bir emniyet yetkilisi, gizli operasyon için seçilen dedektiflerin, son brifinge kadar görevlerinin gerçek hedefini bilmemiş olabileceğini söyledi.İddiaya göre, memurlara sabah erken saatlerde karakola gelmeleri talimatı verildi ve son brifing öncesinde cep telefonlarını teslim etmeleri istendi.Gözaltı süreci nasıl işledi?Habere göre Prens Andrew, Norfolk’taki Sandringham House arazisindeki evinde gözaltına alındıktan sonra polis karakoluna götürüldü.Burada:Epstein bağlantısı yeniden gündemdeJeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle geçmişte yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Prens Andrew’un, yeni soruşturmanın merkezinde olduğu iddia edildi.Haberde, soruşturmanın Epstein’e hükümet belgelerinin iletilmesi iddiası ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Resmi makamlar ise konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.İngiliz monarşisi için kritik süreçOlası bir gözaltı süreci, İngiliz kraliyet ailesi açısından yeni bir kriz anlamına gelebilir. Uzmanlar, özellikle kraliyet ailesinin önceden bilgilendirilmediği iddiasının, anayasal ve siyasi tartışmaları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.Gözler şimdi Londra’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
12:01 20.02.2026 (güncellendi: 12:02 20.02.2026)
The Telegraph gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz kolluk kuvvetleri, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’u gözaltına almak için birkaç gün süren gizli bir hazırlık yürüttü.
Haberde, operasyon öncesinde ne Buckingham Sarayı’nın
ne de Kral’ın bilgilendirildiği ileri sürüldü. Kaynaklar, operasyonun “metodik ve yüksek gizlilikle” planlandığını aktardı.
Thames Valley polisi devrede
Operasyonun, Thames Valley Police koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Habere göre yaklaşık 20 polis memuru ile Norfolk Police ekipleri operasyona katıldı.
İddiaya göre, soruşturmadan sorumlu kıdemli memurun önce arama emri için başvuruda bulunması ve bunu bir sulh ya da bölge hâkimine gerekçelendirmesi gerekti. Resmi izin alındıktan sonra operasyonun detaylarının gizli tutulduğu aktarıldı.
Dedektiflere son ana kadar bilgi verilmedi
Gazeteye konuşan eski bir emniyet yetkilisi, gizli operasyon için seçilen dedektiflerin, son brifinge kadar görevlerinin gerçek hedefini bilmemiş olabileceğini söyledi.
İddiaya göre, memurlara sabah erken saatlerde karakola gelmeleri talimatı verildi ve son brifing öncesinde cep telefonlarını teslim etmeleri istendi.
Gözaltı süreci nasıl işledi?
Habere göre Prens Andrew, Norfolk’taki Sandringham House arazisindeki evinde gözaltına alındıktan sonra polis karakoluna götürüldü.
Gözaltının yasallığı kayıt altına alındı
Üzerinde kendisine ya da başkalarına zarar verebilecek eşyalar kontrol edildi
Telefon, saat, kemer, kravat ve mücevherleri teslim alındı
Son 24 saat içinde alkol ya da uyuşturucu kullanıp kullanmadığı soruldu
Ücretsiz ve bağımsız hukuki yardım hakkı bildirildi
Parmak izi alındı ve sorgu sürecine geçildi
Epstein bağlantısı yeniden gündemde
Jeffrey Epstein
ile olan bağlantıları nedeniyle geçmişte yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Prens Andrew’un
, yeni soruşturmanın merkezinde olduğu iddia edildi.
Haberde, soruşturmanın Epstein’e hükümet belgelerinin iletilmesi iddiası ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Resmi makamlar ise konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.
İngiliz monarşisi için kritik süreç
Olası bir gözaltı süreci, İngiliz kraliyet ailesi açısından yeni bir kriz anlamına gelebilir. Uzmanlar, özellikle kraliyet ailesinin önceden bilgilendirilmediği iddiasının, anayasal ve siyasi tartışmaları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.
Gözler şimdi Londra’dan
gelecek resmi açıklamalara çevrildi.