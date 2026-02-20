https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingilterede-sok-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-polis-eski-prens-andrewu-gozaltina-almayi-1103661264.html

İngiltere’de şok operasyonun detayları ortaya çıktı: Polis, Eski Prens Andrew’u gözaltına almayı günlerce planladı

İngiltere’de şok operasyonun detayları ortaya çıktı: Polis, Eski Prens Andrew’u gözaltına almayı günlerce planladı

Sputnik Türkiye

The Telegraph’ın haberine göre İngiliz polisi, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’u kraliyet ailesini bilgilendirmeden gözaltına almak için günlerce... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T12:01+0300

2026-02-20T12:01+0300

2026-02-20T12:02+0300

avrupa

dünya

jeffrey epstein

telegraph

buckingham sarayı

londra

haberler

prens andrew

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049702926_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b22ac8998ed38129052b05f9a4b8f08.jpg

The Telegraph gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz kolluk kuvvetleri, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’u gözaltına almak için birkaç gün süren gizli bir hazırlık yürüttü.Haberde, operasyon öncesinde ne Buckingham Sarayı’nın ne de Kral’ın bilgilendirildiği ileri sürüldü. Kaynaklar, operasyonun “metodik ve yüksek gizlilikle” planlandığını aktardı.Thames Valley polisi devredeOperasyonun, Thames Valley Police koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Habere göre yaklaşık 20 polis memuru ile Norfolk Police ekipleri operasyona katıldı.İddiaya göre, soruşturmadan sorumlu kıdemli memurun önce arama emri için başvuruda bulunması ve bunu bir sulh ya da bölge hâkimine gerekçelendirmesi gerekti. Resmi izin alındıktan sonra operasyonun detaylarının gizli tutulduğu aktarıldı.Dedektiflere son ana kadar bilgi verilmediGazeteye konuşan eski bir emniyet yetkilisi, gizli operasyon için seçilen dedektiflerin, son brifinge kadar görevlerinin gerçek hedefini bilmemiş olabileceğini söyledi.İddiaya göre, memurlara sabah erken saatlerde karakola gelmeleri talimatı verildi ve son brifing öncesinde cep telefonlarını teslim etmeleri istendi.Gözaltı süreci nasıl işledi?Habere göre Prens Andrew, Norfolk’taki Sandringham House arazisindeki evinde gözaltına alındıktan sonra polis karakoluna götürüldü.Burada:Epstein bağlantısı yeniden gündemdeJeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle geçmişte yoğun kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Prens Andrew’un, yeni soruşturmanın merkezinde olduğu iddia edildi.Haberde, soruşturmanın Epstein’e hükümet belgelerinin iletilmesi iddiası ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Resmi makamlar ise konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.İngiliz monarşisi için kritik süreçOlası bir gözaltı süreci, İngiliz kraliyet ailesi açısından yeni bir kriz anlamına gelebilir. Uzmanlar, özellikle kraliyet ailesinin önceden bilgilendirilmediği iddiasının, anayasal ve siyasi tartışmaları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.Gözler şimdi Londra’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/andrew-gozaltindan-serbest-birakildi-eski-prens-karakoldan-ayrildi-1103646009.html

buckingham sarayı

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, jeffrey epstein, telegraph, buckingham sarayı, londra, haberler, prens andrew