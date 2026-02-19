Türkiye
Andrew gözaltından serbest bırakıldı: Eski prens karakoldan ayrıldı
Andrew gözaltından serbest bırakıldı: Eski prens karakoldan ayrıldı
Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde suistimal şüphesiyle perşembe günü gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
66 yaşına giren Andrew, sabah saat 08.00’de Sandringham’daki Wood Farm isimli yeni evine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.Andrew akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak soruşturma kapsamında mı yoksa kefaletle mi serbest bırakıldığı henüz netlik kazanmadı.
22:35 19.02.2026 (güncellendi: 22:48 19.02.2026)
© AP Photo / Sakchai Lalitİngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew
Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde suistimal şüphesiyle perşembe günü gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
66 yaşına giren Andrew, sabah saat 08.00’de Sandringham’daki Wood Farm isimli yeni evine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.
Andrew akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak soruşturma kapsamında mı yoksa kefaletle mi serbest bırakıldığı henüz netlik kazanmadı.
DÜNYA
Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı, Kral Charles'tan ilk açıklama
13:08
