Andrew gözaltından serbest bırakıldı: Eski prens karakoldan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde suistimal şüphesiyle perşembe günü gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. 19.02.2026
66 yaşına giren Andrew, sabah saat 08.00’de Sandringham’daki Wood Farm isimli yeni evine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.Andrew akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak soruşturma kapsamında mı yoksa kefaletle mi serbest bırakıldığı henüz netlik kazanmadı.
22:35 19.02.2026 (güncellendi: 22:48 19.02.2026)
Eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde suistimal şüphesiyle perşembe günü gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
66 yaşına giren Andrew, sabah saat 08.00’de Sandringham’daki Wood Farm isimli yeni evine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.
Andrew akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak soruşturma kapsamında mı yoksa kefaletle mi serbest bırakıldığı henüz netlik kazanmadı.