Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent'e i̇ndi
Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi
Flightradar24 verilerine göre kimliği belirsiz bir Amerikan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, Washington yakınlarındaki bir askeri üsten kalkarak Grönland... 20.02.2026
Flightradar24 verilerine göre, kimliği açıklanmayan bir ABD yolcu uçağı, Rusya sınırını iki kez geçerek Orta Asya rotasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.Söz konusu uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeli olduğu ve hükümet veya askeri kullanım için tasarlanmış özel bir versiyon olduğu bildirildi. Uçuş planı ve çağrı koduna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Washington’dan kalktı, Grönland üzerinden Rusya’ya girdiAmerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre uçak, Washington yakınlarındaki bir hava üssünden kalktı.Uçuş rotası şu şekilde kaydedildi:Bu rota, özellikle Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğrudan geçiş yapması nedeniyle dikkat çekti.Taşkent yakınlarında alçalmaya başladıUçuş takip verilerine göre uçak, Özbekistan sınırına yaklaştıktan sonra kısa süreli bir manevra yaptı ve geri dönüş gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 10:09 itibarıyla Özbekistan hava sahasına giren uçak, Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı.Taşkent yakınlarında kaydedilen alçalma, uçağın iniş hazırlığında olduğunu gösterdi. Ancak uçuşun amacı, taşıdığı yolcu ya da yük hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.Boeing 787-8 Dreamliner neden önemli?Boeing tarafından üretilen Boeing 787-8 Dreamliner, genellikle uzun menzilli ticari uçuşlarda kullanılan bir model olarak biliniyor. Ancak bazı versiyonları devlet ve özel görevler için modifiye edilebiliyor.Bu tip uçaklar:Uçağın “kimliği belirsiz” olarak kaydedilmesi ve askeri üs çıkışlı olması, spekülasyonları artırdı.ABD-Rusya hattında dikkat çeken zamanlamaOlayın, Washington ile Moskova arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Rusya hava sahasının iki kez geçilmesi, rutin diplomatik uçuş kategorisinde mi yoksa özel bir görev kapsamında mı gerçekleştiği sorusunu gündeme getirdi.
2026
true
Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent'e i̇ndi

11:21 20.02.2026
Abone ol
Flightradar24 verilerine göre kimliği belirsiz bir Amerikan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, Washington yakınlarındaki bir askeri üsten kalkarak Grönland üzerinden Rusya hava sahasını iki kez ihlal etti.
Flightradar24 verilerine göre, kimliği açıklanmayan bir ABD yolcu uçağı, Rusya sınırını iki kez geçerek Orta Asya rotasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.
Söz konusu uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeli olduğu ve hükümet veya askeri kullanım için tasarlanmış özel bir versiyon olduğu bildirildi. Uçuş planı ve çağrı koduna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Washington’dan kalktı, Grönland üzerinden Rusya’ya girdi

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre uçak, Washington yakınlarındaki bir hava üssünden kalktı.
Uçuş rotası şu şekilde kaydedildi:
ABD’den kalkış
Grönland üzerinden kuzey rotası
Rusya’nın Murmansk bölgesinden giriş
Orenburg bölgesinden ikinci geçiş
Kazakistan hava sahasına giriş
Özbekistan sınırına yönelim
Bu rota, özellikle Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğrudan geçiş yapması nedeniyle dikkat çekti.

Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı

Uçuş takip verilerine göre uçak, Özbekistan sınırına yaklaştıktan sonra kısa süreli bir manevra yaptı ve geri dönüş gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 10:09 itibarıyla Özbekistan hava sahasına giren uçak, Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı.
Taşkent yakınlarında kaydedilen alçalma, uçağın iniş hazırlığında olduğunu gösterdi. Ancak uçuşun amacı, taşıdığı yolcu ya da yük hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Boeing 787-8 Dreamliner neden önemli?

Boeing tarafından üretilen Boeing 787-8 Dreamliner, genellikle uzun menzilli ticari uçuşlarda kullanılan bir model olarak biliniyor. Ancak bazı versiyonları devlet ve özel görevler için modifiye edilebiliyor.
Bu tip uçaklar:
Uzun menzil kapasitesine sahip
Yakıt verimliliği yüksek
Stratejik VIP taşımacılığı için uygun
Askeri veya hükümet görevlerine uyarlanabilir
Uçağın “kimliği belirsiz” olarak kaydedilmesi ve askeri üs çıkışlı olması, spekülasyonları artırdı.

ABD-Rusya hattında dikkat çeken zamanlama

Olayın, Washington ile Moskova arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Rusya hava sahasının iki kez geçilmesi, rutin diplomatik uçuş kategorisinde mi yoksa özel bir görev kapsamında mı gerçekleştiği sorusunu gündeme getirdi.
