https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/gizemli-abd-ucagi-rusya-sinirini-iki-kez-gecti-boeing-787-8-taskente-indi-1103659269.html
Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi
Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi
Sputnik Türkiye
Flightradar24 verilerine göre kimliği belirsiz bir Amerikan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, Washington yakınlarındaki bir askeri üsten kalkarak Grönland... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T11:21+0300
2026-02-20T11:21+0300
2026-02-20T11:21+0300
dünya
rusya
washington
grönland
flightradar24
boeing
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg
Flightradar24 verilerine göre, kimliği açıklanmayan bir ABD yolcu uçağı, Rusya sınırını iki kez geçerek Orta Asya rotasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.Söz konusu uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeli olduğu ve hükümet veya askeri kullanım için tasarlanmış özel bir versiyon olduğu bildirildi. Uçuş planı ve çağrı koduna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Washington’dan kalktı, Grönland üzerinden Rusya’ya girdiAmerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre uçak, Washington yakınlarındaki bir hava üssünden kalktı.Uçuş rotası şu şekilde kaydedildi:Bu rota, özellikle Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğrudan geçiş yapması nedeniyle dikkat çekti.Taşkent yakınlarında alçalmaya başladıUçuş takip verilerine göre uçak, Özbekistan sınırına yaklaştıktan sonra kısa süreli bir manevra yaptı ve geri dönüş gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 10:09 itibarıyla Özbekistan hava sahasına giren uçak, Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı.Taşkent yakınlarında kaydedilen alçalma, uçağın iniş hazırlığında olduğunu gösterdi. Ancak uçuşun amacı, taşıdığı yolcu ya da yük hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.Boeing 787-8 Dreamliner neden önemli?Boeing tarafından üretilen Boeing 787-8 Dreamliner, genellikle uzun menzilli ticari uçuşlarda kullanılan bir model olarak biliniyor. Ancak bazı versiyonları devlet ve özel görevler için modifiye edilebiliyor.Bu tip uçaklar:Uçağın “kimliği belirsiz” olarak kaydedilmesi ve askeri üs çıkışlı olması, spekülasyonları artırdı.ABD-Rusya hattında dikkat çeken zamanlamaOlayın, Washington ile Moskova arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Rusya hava sahasının iki kez geçilmesi, rutin diplomatik uçuş kategorisinde mi yoksa özel bir görev kapsamında mı gerçekleştiği sorusunu gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dagci-kiz-arkadasinin-dagda-donarak-olmesinden-suclu-bulundu-onceki-kiz-arkadasini-da-dagda-yalniz-1103655707.html
rusya
washington
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33d34ec696bb76bc5862ea81a3ad0925.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, washington, grönland, flightradar24, boeing, abd
rusya, washington, grönland, flightradar24, boeing, abd
Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi
Flightradar24 verilerine göre kimliği belirsiz bir Amerikan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, Washington yakınlarındaki bir askeri üsten kalkarak Grönland üzerinden Rusya hava sahasını iki kez ihlal etti.
Flightradar24 verilerine göre, kimliği açıklanmayan bir ABD yolcu uçağı, Rusya sınırını iki kez geçerek Orta Asya rotasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.
Söz konusu uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeli olduğu ve hükümet veya askeri kullanım için tasarlanmış özel bir versiyon olduğu bildirildi. Uçuş planı ve çağrı koduna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Washington’dan kalktı, Grönland üzerinden Rusya’ya girdi
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre uçak, Washington yakınlarındaki bir hava üssünden kalktı.
Uçuş rotası şu şekilde kaydedildi:
Grönland üzerinden kuzey rotası
Rusya’nın Murmansk bölgesinden giriş
Orenburg bölgesinden ikinci geçiş
Kazakistan hava sahasına giriş
Özbekistan sınırına yönelim
Bu rota, özellikle Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğrudan geçiş yapması nedeniyle dikkat çekti.
Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı
Uçuş takip verilerine göre uçak, Özbekistan sınırına yaklaştıktan sonra kısa süreli bir manevra yaptı ve geri dönüş gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 10:09 itibarıyla Özbekistan hava sahasına giren uçak, Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı.
Taşkent yakınlarında kaydedilen alçalma, uçağın iniş hazırlığında olduğunu gösterdi. Ancak uçuşun amacı, taşıdığı yolcu ya da yük hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Boeing 787-8 Dreamliner neden önemli?
Boeing tarafından üretilen Boeing 787-8 Dreamliner, genellikle uzun menzilli ticari uçuşlarda kullanılan bir model olarak biliniyor. Ancak bazı versiyonları devlet ve özel görevler için modifiye edilebiliyor.
Uzun menzil kapasitesine sahip
Stratejik VIP taşımacılığı için uygun
Askeri veya hükümet görevlerine uyarlanabilir
Uçağın “kimliği belirsiz” olarak kaydedilmesi ve askeri üs çıkışlı olması, spekülasyonları artırdı.
ABD-Rusya hattında dikkat çeken zamanlama
Olayın, Washington ile Moskova arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Rusya hava sahasının iki kez geçilmesi, rutin diplomatik uçuş kategorisinde mi yoksa özel bir görev kapsamında mı gerçekleştiği sorusunu gündeme getirdi.