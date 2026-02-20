https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/gizemli-abd-ucagi-rusya-sinirini-iki-kez-gecti-boeing-787-8-taskente-indi-1103659269.html

Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi

Gizemli ABD uçağı Rusya Sınırını i̇ki kez geçti: Boeing 787-8 Taşkent’e i̇ndi

Sputnik Türkiye

Flightradar24 verilerine göre kimliği belirsiz bir Amerikan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, Washington yakınlarındaki bir askeri üsten kalkarak Grönland... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T11:21+0300

2026-02-20T11:21+0300

2026-02-20T11:21+0300

dünya

rusya

washington

grönland

flightradar24

boeing

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg

Flightradar24 verilerine göre, kimliği açıklanmayan bir ABD yolcu uçağı, Rusya sınırını iki kez geçerek Orta Asya rotasında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.Söz konusu uçağın Boeing 787-8 Dreamliner modeli olduğu ve hükümet veya askeri kullanım için tasarlanmış özel bir versiyon olduğu bildirildi. Uçuş planı ve çağrı koduna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Washington’dan kalktı, Grönland üzerinden Rusya’ya girdiAmerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre uçak, Washington yakınlarındaki bir hava üssünden kalktı.Uçuş rotası şu şekilde kaydedildi:Bu rota, özellikle Rusya’nın kuzeyinden güneyine doğrudan geçiş yapması nedeniyle dikkat çekti.Taşkent yakınlarında alçalmaya başladıUçuş takip verilerine göre uçak, Özbekistan sınırına yaklaştıktan sonra kısa süreli bir manevra yaptı ve geri dönüş gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 10:09 itibarıyla Özbekistan hava sahasına giren uçak, Taşkent yakınlarında alçalmaya başladı.Taşkent yakınlarında kaydedilen alçalma, uçağın iniş hazırlığında olduğunu gösterdi. Ancak uçuşun amacı, taşıdığı yolcu ya da yük hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.Boeing 787-8 Dreamliner neden önemli?Boeing tarafından üretilen Boeing 787-8 Dreamliner, genellikle uzun menzilli ticari uçuşlarda kullanılan bir model olarak biliniyor. Ancak bazı versiyonları devlet ve özel görevler için modifiye edilebiliyor.Bu tip uçaklar:Uçağın “kimliği belirsiz” olarak kaydedilmesi ve askeri üs çıkışlı olması, spekülasyonları artırdı.ABD-Rusya hattında dikkat çeken zamanlamaOlayın, Washington ile Moskova arasındaki diplomatik ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşanması dikkat çekti. Rusya hava sahasının iki kez geçilmesi, rutin diplomatik uçuş kategorisinde mi yoksa özel bir görev kapsamında mı gerçekleştiği sorusunu gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dagci-kiz-arkadasinin-dagda-donarak-olmesinden-suclu-bulundu-onceki-kiz-arkadasini-da-dagda-yalniz-1103655707.html

rusya

washington

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, washington, grönland, flightradar24, boeing, abd