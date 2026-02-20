https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/hatay-42-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1103649832.html
Hatay 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saati 06:10 olarak açıklandı. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saati 06:10 olarak açıklandı.
Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.