Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Hatay 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Hatay 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saati 06:10 olarak açıklandı. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin saati 06:10 olarak açıklandı.
Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
