https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1103605574.html

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

Sputnik Türkiye

Son dakika Balıkesir deprem haberleri, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler

2026-02-18T15:42+0300

2026-02-18T15:42+0300

2026-02-18T15:42+0300

son depremler

deprem

balıkesir

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098665288_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_c04716cbba62c93f4b6215798ff5cdbe.png

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 15.02''de gerçekleşen depremin derinliği 6.67 kilometre olarak kaydedildi.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ekim ayında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/israilde-7-buyuklugunde-deprem-alarmi-turkiyeye-de-acil-durum-bildirimi-geldi-1103600059.html

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, balıkesir, afad