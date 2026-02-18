Türkiye
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
Son dakika Balıkesir deprem haberleri, Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler
15:42 18.02.2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.02''de gerçekleşen depremin derinliği 6.67 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ekim ayında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
