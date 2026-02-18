https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1103605574.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
Sputnik Türkiye
2026-02-18T15:42+0300
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 15.02''de gerçekleşen depremin derinliği 6.67 kilometre olarak kaydedildi.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ekim ayında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.02''de gerçekleşen depremin derinliği 6.67 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ekim ayında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.