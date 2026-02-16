https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/baba-filminin-yildizi-robert-duvall-95-yasinda-yasamini-yitirdi-1103549620.html
Baba filminin yıldızı Robert Duvall, 95 yaşında yaşamını yitirdi
The Godfather filminde Al Pacino ve Marlon Brando'yla birlikte canlandırdığı Tom Hagen karakteriyle tanınan Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.Eşi Luciana Duvall paylaşımında, “Dün sevgili eşime, değerli dostuma ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.Duvall, kariyerine 1960’lı yıllarda televizyon yapımlarıyla başladı. Sinemadaki çıkışını 1962 yapımı To Kill a Mockingbird filmindeki rolüyle yaptı. Başarılı oyuncu, 1983 yapımı Tender Mercies filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülüne layık görüldü.
