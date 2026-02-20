https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/giresun-belediye-baskani-fuat-kose-yogun-bakimda-1103655582.html

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda

Kalp krizi geçiren CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık... 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Köse'ye kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemi gerçekleştirilip stent takıldı.Tedavisinin, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda devam etmesine karar verildi.Köse'den açıklama geldiKöse de sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Anjiyo işleminden sonra stent takıldığını ve şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğunu ifade eden Köse, "Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." dedi.Fuat Köse Kimdir? Giresun Belediye Başkanı kimdir?1973 yılında Giresun’da doğan Fuat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Köse, Giresun’da sektöründe öncü ve lider endüstriyel bir firmanın sahibi olarak iş dünyasında yer aldı.Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.Madeni Sanatkârlar Odasında Yöneticilik, Giresun Sanayispor Kadın Futbol takımında Kulüp Başkanlığı yapan Köse, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yöneticilik görevine devam etmektedir.Köse en son ise 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak seçimleri kazanıp Giresun Belediye Başkanı olmuştur.

