Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/giresun-belediye-baskani-fuat-kose-yogun-bakimda-1103655582.html
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Kalp krizi geçiren CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T10:25+0300
2026-02-20T10:25+0300
türki̇ye
belediye
giresun
kalp krizi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
fuat köse
yoğun bakım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103656359_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_ba8cc0f210c053d3deeeac579815ec78.jpg
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Köse'ye kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemi gerçekleştirilip stent takıldı.Tedavisinin, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda devam etmesine karar verildi.Köse'den açıklama geldiKöse de sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Anjiyo işleminden sonra stent takıldığını ve şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğunu ifade eden Köse, "Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." dedi.Fuat Köse Kimdir? Giresun Belediye Başkanı kimdir?1973 yılında Giresun’da doğan Fuat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Köse, Giresun’da sektöründe öncü ve lider endüstriyel bir firmanın sahibi olarak iş dünyasında yer aldı.Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.Madeni Sanatkârlar Odasında Yöneticilik, Giresun Sanayispor Kadın Futbol takımında Kulüp Başkanlığı yapan Köse, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yöneticilik görevine devam etmektedir.Köse en son ise 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak seçimleri kazanıp Giresun Belediye Başkanı olmuştur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/erkeklerde-kalp-krizi-riskinin-basladigi-yas-tespit-edildi-1103248451.html
türki̇ye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103656359_117:0:814:523_1920x0_80_0_0_ae714960c05544aba0b9f50596810f3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giresun belediye başkanı fuat köse yoğun bakımda, fuat köse kimdir, giresun belediye başkanı
giresun belediye başkanı fuat köse yoğun bakımda, fuat köse kimdir, giresun belediye başkanı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda

10:25 20.02.2026
Fuat Köse
Fuat Köse - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
Abone ol
Kalp krizi geçiren CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Köse'ye kaldırıldığı hastanede anjiyo işlemi gerçekleştirilip stent takıldı.
Tedavisinin, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda devam etmesine karar verildi.

Köse'den açıklama geldi

Köse de sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Anjiyo işleminden sonra stent takıldığını ve şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğunu ifade eden Köse, "Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." dedi.

Fuat Köse Kimdir? Giresun Belediye Başkanı kimdir?

1973 yılında Giresun’da doğan Fuat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı.
2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Köse, Giresun’da sektöründe öncü ve lider endüstriyel bir firmanın sahibi olarak iş dünyasında yer aldı.
Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.
Madeni Sanatkârlar Odasında Yöneticilik, Giresun Sanayispor Kadın Futbol takımında Kulüp Başkanlığı yapan Köse, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yöneticilik görevine devam etmektedir.
Köse en son ise 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak seçimleri kazanıp Giresun Belediye Başkanı olmuştur.
ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
SAĞLIK
Erkeklerde kalp krizi riskinin başladığı yaş tespit edildi
4 Şubat, 11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала