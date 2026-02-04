https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/erkeklerde-kalp-krizi-riskinin-basladigi-yas-tespit-edildi-1103248451.html

Erkeklerde kalp krizi riskinin başladığı yaş tespit edildi

sağlik

abd

kalp krizi

kalp hastalıkları

ABD’de yapılan uzun soluklu bir araştırma, erkeklerde kalp krizi riskinin 30’lu yaşların ortasında belirgin şekilde artmaya başladığını ortaya koydu. Uzmanlar, taramaların daha erken yaşta yapılmasının risk faktörlerini zamanında tespit ederek önleyici adımlar için kritik olduğunu vurguluyor.Araştırmacılar, 1980’lerin ortasında başlatılan çalışmada 18-30 yaş aralığında ve sağlıklı olan 5 bin 112 kişinin sağlık verilerini ortalama 34 yıl boyunca izledi. Bu takip sürecinde kalp-damar hastalıklarıyla birlikte inme ve kalp yetmezliği gibi vakalar da değerlendirildi.Kritik eşik 35 yaşÇalışmanın verilerine göre, erkeklerde kalp-damar hastalıklarına ilişkin risk artışı 35 yaşından itibaren hızlanıyor. Bu farkın büyük bölümünün, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Koroner kalp hastalığında, damarlarda yağ birikmesi kan akışını engelleyerek kalp krizi riskini artırıyor.Northwestern Üniversitesi’nden epidemiyolog Alexa Freedman, kalp hastalıklarının yıllar içinde geliştiğini belirterek, “Kalp hastalığı onlarca yıl içinde oluşur ve erken belirtiler, genç yetişkinlikte tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.Erkekler kadınlardan yıllar önce risk seviyesine ulaşıyorAraştırma, erkeklerin kardiyovasküler hastalıklarda yüzde 5’lik görülme oranına kadınlardan ortalama 7 yıl önce ulaştığını gösterdi. İnme risknde cinsiyet farkı yokVerilere göre inme riskinde kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Kalp yetmezliğiyle ilgili risk farkının ise ilerleyen yaşlarda daha net hale geldiği aktarıldı. Araştırmacılar, çalışmanın katılımcılarının son takipte 65 yaş altında olduğunu ve felç ile kalp yetmezliğinin genellikle daha ileri yaşlarda geliştiğini hatırlattı.Bilimsel çalışma Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayımlandı.

