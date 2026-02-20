https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/galatasaraylilara-kotu-haber-osimhen-kadroya-dahil-edilmedi--1103673726.html
Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen kadroya dahil edilmedi
Galatasaraylılara kötü haber: Osimhen kadroya dahil edilmedi
Yarın TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Osimhen kadroya alınmadı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşılaşacak. Sarı kırmızı takımın kamp kadrosu belli olurken, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper YIlmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.
