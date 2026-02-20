https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fransa-disisleri-bakani-ab-komisyonunun-baris-kurulu-toplantisina-katilimini-elestirdi-asla-1103647775.html
Fransa Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu'nun Barış Kurulu toplantısına katılımını eleştirdi: 'Asla katılmamalıydı'
20.02.2026
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Komisyonu'nun Barış Kurulu toplantısına asla katılmaması gerektiğini söyledi.
SON HABERLER
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Komisyonu'nun Washington'daki Barış Kurulu toplantısına katılımını eleştirdi ve Avrupa hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulundu.
Barrot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Komisyonu, AB Konseyi'nden yetki almadan Washington'daki bugünkü Barış Kurulu toplantısına asla katılmamalıydı. Barış Kurulu'nun gündeme getirdiği meşru siyasi soruların ötesinde, Avrupa Komisyonu her koşulda Avrupa hukukuna ve kurumsal dengeye tam olarak saygı göstermelidir"
Daha önce Politico, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin onayı olmadan Barış Kurulu'nun açılış toplantısına temsilcisini gönderme kararının, Fransa ve Belçika da dahil olmak üzere birçok üye ülkeyi kızdırdığını bildirmişti.
Günün erken saatlerinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pascal Confavreux, Fransa'nın AB yetkisi olmaksızın Komisyon'un katılımına şaşırdığını belirterek, komisyonun bu kararın gerekçelerini açıklamak zorunda kalacağını söyledi.
Barış Kurulu Washington'da ilk toplantısını gerçekleştirdi ve farklı düzeylerde temsil edilen 20'den fazla ülke bir araya geldi. Kuruluş, Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle kurulmuş ve yaklaşık 50 devleti üye olmaya davet etmişti.