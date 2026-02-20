https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fransa-disisleri-bakani-ab-komisyonunun-baris-kurulu-toplantisina-katilimini-elestirdi-asla-1103647775.html

Fransa Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu'nun Barış Kurulu toplantısına katılımını eleştirdi: 'Asla katılmamalıydı'

Fransa Dışişleri Bakanı, AB Komisyonu'nun Barış Kurulu toplantısına katılımını eleştirdi: 'Asla katılmamalıydı'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Komisyonu'nun Barış Kurulu toplantısına asla katılmaması gerektiğini söyledi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Komisyonu'nun Washington'daki Barış Kurulu toplantısına katılımını eleştirdi ve Avrupa hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulundu.Barrot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Politico, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin onayı olmadan Barış Kurulu'nun açılış toplantısına temsilcisini gönderme kararının, Fransa ve Belçika da dahil olmak üzere birçok üye ülkeyi kızdırdığını bildirmişti.Günün erken saatlerinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pascal Confavreux, Fransa'nın AB yetkisi olmaksızın Komisyon'un katılımına şaşırdığını belirterek, komisyonun bu kararın gerekçelerini açıklamak zorunda kalacağını söyledi.Barış Kurulu Washington'da ilk toplantısını gerçekleştirdi ve farklı düzeylerde temsil edilen 20'den fazla ülke bir araya geldi. Kuruluş, Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle kurulmuş ve yaklaşık 50 devleti üye olmaya davet etmişti.

