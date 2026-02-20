https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/filistinli-uzman-gazze-icin-kurulan-baris-konseyinde-israilin-yer-almasi-paradoks-1103674814.html
Filistinli uzman: Gazze için kurulan ‘Barış Konseyi’nde İsrail’in yer alması 'paradoks'
Filistinli siyaset bilimci Dr. Said Burahma, Gazze’ye ilişkin ‘Barış Konseyi’nin ilk toplantılarını Sputnik’e değerlendirdi. Burahma, Gazze’yi yıkan ve Oslo’dan bu yana ateşkes anlaşmalarını ihlal eden İsrail’in, bugün Gazze’yi desteklemek ve kurtarmak amacıyla kurulan bu konseyde yer almasının “vahim bir paradoks” olduğunu söyledi.Uzman, İsrail’in son ateşkes anlaşmasına da uymadığını, 1600’ü aşkın ihlale imza attığını, bu ihlallerin 600’den fazla kişinin ölümüne yol açtığını vurguladı. İsrail’in, sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğünü ve insani yardımların girişini engellediğini kaydetti.Burahma’ya göre İsrail, öncelikle Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını geciktirerek, sivillerin hareketini kısıtlayarak ve insani yardım ile inşaat malzemelerinin girişini yalnızca İsrail ordusunun denetimindeki geçiş noktalarına indirerek konseyin çalışmalarını sekteye uğratıyor. Bu durumun, yeniden imar sürecinin fiilen İsrail’in kontrolünde ve yalnızca İsrail’in onayladığı koşullar çerçevesinde yürütüleceği anlamına geldiğini söyledi.Mevcut tablonun uluslararası müdahaleyi zorunlu kıldığını ifade eden Burahma, özellikle konsey üyesi ülkelerin ve arabulucu devletlerin Washington’a baskı yaparak İsrail’i mevcut kısıtlamaları hafifletmeye zorlaması gerektiğini dile getirdi.Dünya Bankası’nın yeniden inşaya ilişkin verilerine atıfta bulunan analist, Gazze’nin ihtiyaçlarının 70 milyar doları aştığını, buna karşın şimdiye dek fiilen taahhüt edilen ve ayrılan fonların bu miktarın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Bu tabloyu, “kapsamlı bir yeniden imarı sağlama yönünde gerçek bir niyetin olmadığı” şeklinde yorumlayan Burahma, süreci “çözümün insanileştirilmesi” olarak tanımladı.Buna göre uluslararası yaklaşım, sorunu siyasi bir çözümden kopararak yalnızca insani boyuta indirgiyor. Burahma, altyapının yıkılmış olması ve konut eksikliği nedeniyle bu yaklaşımın, Gazze halkını zorunlu ya da gönüllü göçe yöneltebileceği uyarısında bulundu.
Filistinli siyaset bilimci Dr. Said Burahma, Gazze’ye ilişkin ‘Barış Konseyi’nin ilk toplantılarını Sputnik’e değerlendirdi. Burahma, Gazze’yi yıkan ve Oslo’dan bu yana ateşkes anlaşmalarını ihlal eden İsrail’in, bugün Gazze’yi desteklemek ve kurtarmak amacıyla kurulan bu konseyde yer almasının “vahim bir paradoks” olduğunu söyledi.
Uzman, İsrail’in son ateşkes anlaşmasına da uymadığını, 1600’ü aşkın ihlale imza attığını, bu ihlallerin 600’den fazla kişinin ölümüne yol açtığını vurguladı. İsrail’in, sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğünü ve insani yardımların girişini engellediğini kaydetti.
Burahma’ya göre İsrail, öncelikle Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını geciktirerek, sivillerin hareketini kısıtlayarak ve insani yardım ile inşaat malzemelerinin girişini yalnızca İsrail ordusunun denetimindeki geçiş noktalarına indirerek konseyin çalışmalarını sekteye uğratıyor. Bu durumun, yeniden imar sürecinin fiilen İsrail’in kontrolünde ve yalnızca İsrail’in onayladığı koşullar çerçevesinde yürütüleceği anlamına geldiğini söyledi.
Mevcut tablonun uluslararası müdahaleyi zorunlu kıldığını ifade eden Burahma, özellikle konsey üyesi ülkelerin ve arabulucu devletlerin Washington’a baskı yaparak İsrail’i mevcut kısıtlamaları hafifletmeye zorlaması gerektiğini dile getirdi.
Dünya Bankası’nın yeniden inşaya ilişkin verilerine atıfta bulunan analist, Gazze’nin ihtiyaçlarının 70 milyar doları aştığını, buna karşın şimdiye dek fiilen taahhüt edilen ve ayrılan fonların bu miktarın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Bu tabloyu, “kapsamlı bir yeniden imarı sağlama yönünde gerçek bir niyetin olmadığı” şeklinde yorumlayan Burahma, süreci “çözümün insanileştirilmesi” olarak tanımladı.
Buna göre uluslararası yaklaşım, sorunu siyasi bir çözümden kopararak yalnızca insani boyuta indirgiyor. Burahma, altyapının yıkılmış olması ve konut eksikliği nedeniyle bu yaklaşımın, Gazze halkını zorunlu ya da gönüllü göçe yöneltebileceği uyarısında bulundu.