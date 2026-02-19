https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/netanyahu-hamas-silah-birakmadan-gazze-yeniden-insa-edilmeyecek-1103646985.html

Netanyahu: Hamas silah bırakmadan Gazze yeniden inşa edilmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin Hamas silah bırakmadan yeniden inşa edilmeyeceği yönündeki taahhüdünü yineledi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Güney İsrail’de bir askeri üste mezun olan subaylara hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze hakkında konuştu.Netanyahu, “ABD’deki dostlarımızla mutabık kaldık. Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması olmadan yeniden inşa söz konusu olmayacak” dedi.Netanyahu, “Yakında Hamas bir ikilemle karşı karşıya kalacak. Ya kolay yoldan silah bırakacak ya da zor yoldan. Ancak silahsızlandırılacak ve Gazze artık İsrail’i tehdit etmeyecek” ifadelerini kullandı.Öte yandan İran’a da değinen Netanyahu, “Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla karşılaşırlar” şeklinde konuştu.

