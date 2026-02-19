Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/netanyahu-hamas-silah-birakmadan-gazze-yeniden-insa-edilmeyecek-1103646985.html
Netanyahu: Hamas silah bırakmadan Gazze yeniden inşa edilmeyecek
Netanyahu: Hamas silah bırakmadan Gazze yeniden inşa edilmeyecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin Hamas silah bırakmadan yeniden inşa edilmeyeceği yönündeki taahhüdünü yineledi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T23:18+0300
2026-02-19T23:18+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
hamas
abd
abd savaş bakanlığı
abd büyükelçiliği
filistin
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098022806_0:73:749:494_1920x0_80_0_0_2e58923061f6ebdf87169d51d58ee261.png
Güney İsrail’de bir askeri üste mezun olan subaylara hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze hakkında konuştu.Netanyahu, “ABD’deki dostlarımızla mutabık kaldık. Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması olmadan yeniden inşa söz konusu olmayacak” dedi.Netanyahu, “Yakında Hamas bir ikilemle karşı karşıya kalacak. Ya kolay yoldan silah bırakacak ya da zor yoldan. Ancak silahsızlandırılacak ve Gazze artık İsrail’i tehdit etmeyecek” ifadelerini kullandı.Öte yandan İran’a da değinen Netanyahu, “Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla karşılaşırlar” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/ab-konseyi-iran-devrim-muhafizlarini-resmen-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1103646637.html
gazze
i̇srail
abd
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098022806_0:0:660:494_1920x0_80_0_0_d247e41cd1fe3b9ae96dab7d6c4db2d2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, i̇srail, hamas, abd, abd savaş bakanlığı, abd büyükelçiliği, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin devleti
ortadoğu, gazze, i̇srail, hamas, abd, abd savaş bakanlığı, abd büyükelçiliği, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistin devleti

Netanyahu: Hamas silah bırakmadan Gazze yeniden inşa edilmeyecek

23:18 19.02.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin Hamas silah bırakmadan yeniden inşa edilmeyeceği yönündeki taahhüdünü yineledi.
Güney İsrail’de bir askeri üste mezun olan subaylara hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze hakkında konuştu.
Netanyahu, “ABD’deki dostlarımızla mutabık kaldık. Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması olmadan yeniden inşa söz konusu olmayacak” dedi.
Netanyahu, “Yakında Hamas bir ikilemle karşı karşıya kalacak. Ya kolay yoldan silah bırakacak ya da zor yoldan. Ancak silahsızlandırılacak ve Gazze artık İsrail’i tehdit etmeyecek” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran’a da değinen Netanyahu, “Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla karşılaşırlar” şeklinde konuştu.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi / AKPM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
DÜNYA
AB Konseyi, İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütleri listesine ekledi
22:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала