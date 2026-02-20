Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın MR sonucu cuma günü belli olacak.
Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın sakatlığı teknik heyeti endişelendirdi.Nottingham Forest karşısında 23.dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Skriniar'ın sağ kasığında ciddi bir sakatlık şüphesi bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre cuma günü çekilecek MR (emar) sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise “Milan Skriniar’ın durumunu yarın kontrol edeceğiz ama daha ciddi gözüküyor. Bu büyük bir problem” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe'nin sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın MR sonucu cuma günü belli olacak.
Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın sakatlığı teknik heyeti endişelendirdi.
Nottingham Forest karşısında 23.dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Skriniar'ın sağ kasığında ciddi bir sakatlık şüphesi bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre cuma günü çekilecek MR (emar) sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise “Milan Skriniar’ın durumunu yarın kontrol edeceğiz ama daha ciddi gözüküyor. Bu büyük bir problem” ifadelerini kullandı.
