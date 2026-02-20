https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fenerbahcenin-yildizi-sakatlandi-milan-skriniarin-mr-sonucu-bekleniyor-1103647383.html
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın MR sonucu cuma... 20.02.2026
2026-02-20T00:17+0300
2026-02-20T00:17+0300
2026-02-20T00:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299962_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0efb301d80faef470d3c19993b923759.jpg
Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın sakatlığı teknik heyeti endişelendirdi.Nottingham Forest karşısında 23.dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Skriniar'ın sağ kasığında ciddi bir sakatlık şüphesi bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre cuma günü çekilecek MR (emar) sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise “Milan Skriniar’ın durumunu yarın kontrol edeceğiz ama daha ciddi gözüküyor. Bu büyük bir problem” ifadelerini kullandı.
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299962_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bdb50b14729a78dee6fb50efa1f0d4f.jpg
Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı: Milan Skriniar'ın MR sonucu bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe'nin sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın MR sonucu cuma günü belli olacak.
Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın sakatlığı teknik heyeti endişelendirdi.
Nottingham Forest karşısında 23.dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Skriniar'ın sağ kasığında ciddi bir sakatlık şüphesi bulunuyor. TRT Spor'un haberine göre cuma günü çekilecek MR (emar) sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise “Milan Skriniar’ın durumunu yarın kontrol edeceğiz ama daha ciddi gözüküyor. Bu büyük bir problem” ifadelerini kullandı.