Erdoğan: Yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek
Erdoğan: Yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek" dedi. 20.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu:
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu:
Su kaynakları tüketildiğinde ozon tabakası delik deşik olduğunda yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek. Çevre bilinci vatan bilincidir.