Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/erdogan-yeryuzu-insan-icin-yasanmaz-oldugunda-tuketim-cilginliginin-hicbir-ise-yaramadigini-herkes-1103672600.html
Erdoğan: Yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek
Erdoğan: Yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek" dedi. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T15:52+0300
2026-02-20T15:52+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
cemre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_fdf03f9f509c128e3515f10f6cdc8fdf.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7147e8bc974102e610fe6b912ad9a4c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, cemre
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, cemre

Erdoğan: Yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek

15:52 20.02.2026
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu:
Su kaynakları tüketildiğinde ozon tabakası delik deşik olduğunda yeryüzü insan için yaşanmaz olduğunda tüketim çılgınlığının hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek. Çevre bilinci vatan bilincidir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала