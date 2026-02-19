https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/epstein-dosyalarinda-sok-eden-yeni-mesaj-mit-yetkilisiyle-kisa-sureli-bellegi-silen-teknoloji-1103637065.html

Epstein dosyalarında şok eden yeni mesaj: MIT yetkilisiyle 'kısa süreli belleği silen teknoloji' üzerine çalıştılar

Sputnik Türkiye

Epstein Dosyaları'nın son bölümünde, mahkûm pedofil Jeffrey Epstein'ın eski MIT yöneticisi Joichi Ito ile "kısa süreli belleği silme" teknolojisini tartıştığı... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Epstein Dosyaları'nın en son yayımlanan bölümünde, Jeffrey Epstein ile eski MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yöneticisi Joichi Ito arasındaki Şubat 2014 tarihli e-posta yazışması kamuoyunun gündemine girdi. Joichi Ito, Epstein'a gönderdiği e-postada "Kısa süreli belleği sildiğini denediğiniz teknolojiden söz etmiştiniz. Bu çalışma yayımlandı mı? Hangi laboratuvar?" diye sordu. Epstein'ın yanıtı ise çarpıcıydı: "Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) cihazı. Travma amnezisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmış."Joichi Ito kimdir? MIT'le bağlantısı neden kesildi?Joichi Ito, 2019 yılında MIT Media Lab'ın direktörlük görevinden istifa etmek zorunda kaldı. İstifanın tetikleyicisi, Epstein'ın üniversite tarafından kara listeye alınmasına karşın Ito'nun ondan 525.000 dolar bağış ve kişisel yatırım fonları için 1,2 milyon dolar kabul ettiğinin ortaya çıkmasıydı. Japon girişimci, o dönemde aldığı yoğun eleştirilerin ardından akademik kariyerine son verdi. Ancak aradan geçen altı yılın ardından Epstein ile ilişkisi yeniden mercek altına alınıyor.TMS teknolojisi ne i̇şe yarar?Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), günümüzde tıp dünyasında özellikle depresyon tedavisinde kullanılan bir yöntem. Beyin hücrelerini manyetik alanlarla uyaran bu teknoloji hakkında Cleveland Clinic'in son araştırmaları, TMS'nin geleneksel kullanımının bellek kaybına yol açmadığını ortaya koyuyor. Ancak Epstein'ın söz konusu teknolojiyi amaçlanan tıbbi kullanımın dışında ve 10 yılı aşkın süre önce denediğini ima etmesi, bunun neden bu kadar rahatsız edici bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor.3 milyon sayfalık dosyada neler var?Epstein Dosyaları'nın son paketi 3 milyonu aşkın sayfadan oluşuyor. Dosyalarda daha önce "pizza" ve "whoops" gibi kod kelimelerin kullanıldığı yazışmalar ile 330 galon sülfürik asit satın alındığına ilişkin belgeler gün yüzüne çıkmıştı. Dosyalarda adı geçen 300'ü aşkın ünlü ve kamuya mal olmuş isim bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) ise dosyalarda en sık adı geçen isimler arasında yer alıyor. ABD Başsavcısı Pam Bondi, tüm dosyaların kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı; ancak binlerce isim ve ayrıntının hâlâ sansürlü olduğu görülüyor.'Adı geçmek suç anlamına gelmiyor'Dosyalarda adının yer almasının tek başına herhangi bir suç ya da suça iştirak kanıtı oluşturmadığını vurgulamak gerekiyor. Bununla birlikte Joichi Ito'nun bu yazışmayı neden Epstein'a yönelttiği ve bellek silme teknolojisinin gerçekte ne amaçla kullanıldığı soruları yanıtsız kalmaya devam ediyor.

2026

