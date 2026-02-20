https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/el-fetih-sozcusu-baris-konseyi-bm-ve-bmgknin-yerine-gecip-bati-seriayi-gazzeden-koparmaya-1103678462.html
El Fetih Sözcüsü: Barış Konseyi, BM ve BMGK’nin yerine geçip Batı Şeria’yı Gazze’den koparmaya yönelebilir
Sputnik Türkiye
Gazze’deki El Fetih temsilcisi Munzir Hayek, Washington’daki Barış Konseyi toplantısında İsrail’in hazır bulunmasına karşın Filistin tarafının dışlanmasına... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T19:28+0300
2026-02-20T19:28+0300
2026-02-20T19:28+0300
dünya
el fetih
gazze
batı şeria
i̇srail
abd
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
filistin yönetimi
hamas
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfec90b581a557c7c12cfc6818d8f362.jpg
Gazze Şeridi’ndeki El Fetih hareketi temsilcisi Munzir Hayek, Washington’da yapılan Barış Konseyi toplantısını Sputnik’e değerlendirdi. Hayek, toplantıda İsrail’in yer almasına karşın Filistinlilerin davet edilmemesini “şaşkınlıkla” karşıladığını belirtti.El Fetih temsilcisi, Hamas’ın silahlarının devri konusunun ise sadece siyasi sürecin ikinci aşamasına geçişten kaçınmak için öne sürülen bir bahane olduğunu savundu.
gazze
batı şeria
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bebfcd7207534dde8430e69973fd7e01.jpg
el fetih, gazze, batı şeria, i̇srail, abd, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin yönetimi, hamas, benyamin netanyahu
El Fetih Sözcüsü: Barış Konseyi, BM ve BMGK’nin yerine geçip Batı Şeria’yı Gazze’den koparmaya yönelebilir
Gazze’deki El Fetih temsilcisi Munzir Hayek, Washington’daki Barış Konseyi toplantısında İsrail’in hazır bulunmasına karşın Filistin tarafının dışlanmasına tepki göstererek, konseyin Birleşmiş Milletler’in yerini alması ve Batı Şeria ile Gazze’nin ayrılmasına zemin hazırlaması endişesini dile getirdi.
Gazze Şeridi’ndeki El Fetih hareketi temsilcisi Munzir Hayek, Washington’da yapılan Barış Konseyi toplantısını Sputnik’e değerlendirdi. Hayek, toplantıda İsrail’in yer almasına karşın Filistinlilerin davet edilmemesini “şaşkınlıkla” karşıladığını belirtti.
Barış Konseyi, Filistin Yönetimi’ni kabul etmedi ama 75 binden fazla Filistinli sivili öldüren İsrail’i kabul etti.
Bu konseyin Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi’nin yerini alması ve Batı Şeria’nın Gazze Şeridi’nden ayrılması yönünde ilerlemesi ihtimalinden endişe ediyoruz; bu durum bize son derece açık görünüyor.
Barış Konseyi oturumunda ne Filistin bayrağını gördük ne de ‘Filistin’ kelimesini duyduk. Bu da burada bizim, Filistinlilerin kabul edemeyeceği derecede şüpheli bir durum olduğunu gösteriyor.
El Fetih temsilcisi, Hamas’ın silahlarının devri konusunun ise sadece siyasi sürecin ikinci aşamasına geçişten kaçınmak için öne sürülen bir bahane olduğunu savundu.
İsrail Gazze’deki silahları imha ettikten sonra Gazze Şeridi’nde geriye herhangi bir silah kaldı mı? 7 Ekim’den önce bile Gazze’de ağır silah yoktu. Dolayısıyla bu, Netanyahu’nun ikinci aşamaya, yani birliklerin ‘yeşil hat’a çekilmesine geçişi engellemek için kullandığı bir bahaneden ibarettir.