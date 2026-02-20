https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/duterte-hakkindaki-suclamalarin-onay-durusmalari-giyabinda-yapilacak-1103680134.html
Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak
Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin avukatlarının talebini kabul ederek, insanlığa karşı suçlarla ilgili... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T21:13+0300
2026-02-20T21:13+0300
2026-02-20T21:13+0300
dünya
rodrigo duterte
filipinler
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
lahey
hollanda
duruşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922923_0:105:3074:1834_1920x0_80_0_0_c9558497238f0f72c818409381dc973e.jpg
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin savunma ekibinin başvurusunu kabul ederek, hakkındaki suçlamaların onaylanmasına yönelik duruşmaların gıyabında yapılmasına izin verdi. Buna göre, UCM’de eski Filipinler liderine yönelik suçlamaların teyit duruşmaları 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Eylül ayı sonunda UCM savcıları, Rodrigo Duterte’ye insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla üç ayrı başlıkta suçlama yöneltmişti. Suçlamalar arasında, Filipinler’de 1 Kasım 2011–16 Mart 2019 döneminde, “uyuşturucuyla savaş” politikası bağlamında işlendiği iddia edilen ve çoğu yargısız infaz niteliğindeki çok sayıda cinayet yer alıyor.UCM, Lahey’deki merkezinden Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmış, eski başkan 12 Mart 2025’te Filipinler’den Hollanda’ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanığın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Lahey’deki bir tutukevine nakledildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingilterede-sok-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-polis-eski-prens-andrewu-gozaltina-almayi-1103661264.html
filipinler
lahey
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922923_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3a52ae1a66c15f25981b1ebd257d7a50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rodrigo duterte, filipinler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), lahey, hollanda, duruşma
rodrigo duterte, filipinler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), lahey, hollanda, duruşma
Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin avukatlarının talebini kabul ederek, insanlığa karşı suçlarla ilgili suçlamaların onaylanmasına ilişkin duruşmaların 23-27 Şubat tarihlerinde Duterte olmadan yapılmasına karar verdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin savunma ekibinin başvurusunu kabul ederek, hakkındaki suçlamaların onaylanmasına yönelik duruşmaların gıyabında yapılmasına izin verdi. Buna göre, UCM’de eski Filipinler liderine yönelik suçlamaların teyit duruşmaları 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Eylül ayı sonunda UCM savcıları, Rodrigo Duterte’ye insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla üç ayrı başlıkta suçlama yöneltmişti. Suçlamalar arasında, Filipinler’de 1 Kasım 2011–16 Mart 2019 döneminde, “uyuşturucuyla savaş” politikası bağlamında işlendiği iddia edilen ve çoğu yargısız infaz niteliğindeki çok sayıda cinayet yer alıyor.
UCM, Lahey’deki merkezinden Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmış, eski başkan 12 Mart 2025’te Filipinler’den Hollanda’ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanığın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Lahey’deki bir tutukevine nakledildiğini bildirmişti.