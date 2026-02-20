https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/duterte-hakkindaki-suclamalarin-onay-durusmalari-giyabinda-yapilacak-1103680134.html

Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak

Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak

20.02.2026

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin savunma ekibinin başvurusunu kabul ederek, hakkındaki suçlamaların onaylanmasına yönelik duruşmaların gıyabında yapılmasına izin verdi. Buna göre, UCM’de eski Filipinler liderine yönelik suçlamaların teyit duruşmaları 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Eylül ayı sonunda UCM savcıları, Rodrigo Duterte’ye insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla üç ayrı başlıkta suçlama yöneltmişti. Suçlamalar arasında, Filipinler’de 1 Kasım 2011–16 Mart 2019 döneminde, “uyuşturucuyla savaş” politikası bağlamında işlendiği iddia edilen ve çoğu yargısız infaz niteliğindeki çok sayıda cinayet yer alıyor.UCM, Lahey’deki merkezinden Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmış, eski başkan 12 Mart 2025’te Filipinler’den Hollanda’ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanığın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Lahey’deki bir tutukevine nakledildiğini bildirmişti.

