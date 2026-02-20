Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/duterte-hakkindaki-suclamalarin-onay-durusmalari-giyabinda-yapilacak-1103680134.html
Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak
Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin avukatlarının talebini kabul ederek, insanlığa karşı suçlarla ilgili... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T21:13+0300
2026-02-20T21:13+0300
dünya
rodrigo duterte
filipinler
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
lahey
hollanda
duruşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922923_0:105:3074:1834_1920x0_80_0_0_c9558497238f0f72c818409381dc973e.jpg
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin savunma ekibinin başvurusunu kabul ederek, hakkındaki suçlamaların onaylanmasına yönelik duruşmaların gıyabında yapılmasına izin verdi. Buna göre, UCM’de eski Filipinler liderine yönelik suçlamaların teyit duruşmaları 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Eylül ayı sonunda UCM savcıları, Rodrigo Duterte’ye insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla üç ayrı başlıkta suçlama yöneltmişti. Suçlamalar arasında, Filipinler’de 1 Kasım 2011–16 Mart 2019 döneminde, “uyuşturucuyla savaş” politikası bağlamında işlendiği iddia edilen ve çoğu yargısız infaz niteliğindeki çok sayıda cinayet yer alıyor.UCM, Lahey’deki merkezinden Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmış, eski başkan 12 Mart 2025’te Filipinler’den Hollanda’ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanığın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Lahey’deki bir tutukevine nakledildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/ingilterede-sok-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-polis-eski-prens-andrewu-gozaltina-almayi-1103661264.html
filipinler
lahey
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088922923_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3a52ae1a66c15f25981b1ebd257d7a50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rodrigo duterte, filipinler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), lahey, hollanda, duruşma
rodrigo duterte, filipinler, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), lahey, hollanda, duruşma

Duterte hakkındaki suçlamaların onay duruşmaları, gıyabında yapılacak

21:13 20.02.2026
© AP Photo / KARL ALONZORodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / KARL ALONZO
Abone ol
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin avukatlarının talebini kabul ederek, insanlığa karşı suçlarla ilgili suçlamaların onaylanmasına ilişkin duruşmaların 23-27 Şubat tarihlerinde Duterte olmadan yapılmasına karar verdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler’in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin savunma ekibinin başvurusunu kabul ederek, hakkındaki suçlamaların onaylanmasına yönelik duruşmaların gıyabında yapılmasına izin verdi. Buna göre, UCM’de eski Filipinler liderine yönelik suçlamaların teyit duruşmaları 23-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Eylül ayı sonunda UCM savcıları, Rodrigo Duterte’ye insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla üç ayrı başlıkta suçlama yöneltmişti. Suçlamalar arasında, Filipinler’de 1 Kasım 2011–16 Mart 2019 döneminde, “uyuşturucuyla savaş” politikası bağlamında işlendiği iddia edilen ve çoğu yargısız infaz niteliğindeki çok sayıda cinayet yer alıyor.
UCM, Lahey’deki merkezinden Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmış, eski başkan 12 Mart 2025’te Filipinler’den Hollanda’ya getirilerek gözaltına alınmıştı. Mahkeme, sanığın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Lahey’deki bir tutukevine nakledildiğini bildirmişti.
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
DÜNYA
İngiltere’de şok operasyonun detayları ortaya çıktı: Polis, Eski Prens Andrew’u gözaltına almayı günlerce planladı
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала