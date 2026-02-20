https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/dunyada-bir-ilk-aslanin-dnasi-kacak-avcilari-yakalatti-1103661604.html

Dünyada bir ilk: Aslanın DNA'sı kaçak avcıları yakalattı

Dünyada ilk kez aslan DNA'sının kaçak avcıların yargılanmasında başarıyla kullanıldığı ortaya çıktı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

Vahşi yaşam suçları uzmanları, şüpheli kaçak avcının köyünde bulunan aslanın kalıntılarından elde edilen DNA'nın Zimbabve'nin aslan veri tabanıyla karşılaştırıp hangi hayvanın öldürüldüğünü tespit ettiklerini duyurdu. Hwange Milli Parkı'nda yetkililer, daha önce radyo vericili tasma kullanılarak takip edilen erkek aslandan kan örneği aldıklarını ve bunu veri tabanına eklediklerini belirtti. 2024'teki olayla ilgili olarak iki kaçak avcı mahkum edildi ve hapse gönderildi. Bunun türünün ilk örneği olduğu düşünülüyor.Yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşu (STK) Traffic, batı basınına yaptığı açıklamada Mayıs 2024'te, Hwange Milli Parkı yetkilileri, bir erkek aslanın taktığı radyo vericili tasmanın çalışmayı durdurması üzerine şüphelenmeye başladı.Araştırmacılar ve polis, hayvanın bilinen son konumunu takip ederek, ucuna aslan kürkü bağlanmış bir tuzak buldu.Adli delilleri topladıktan sonra yakındaki bir köyde iki adamı sorguladılar ve üç çuval et, 16 aslan pençesi ve dört diş buldular. Bu vücut parçaları daha sonra veri tabanındaki DNA'larla karşılaştırıldı ve hepsinin DNA'sı kayıp aslanın profiliyle eşleşti.Aslan kalıntıları bulundurma suç olmadığı için eskiden yakalamıyorduZimbabve'de aslan kalıntılarına sahip olmak mutlaka bir suç değildi bu sebeple kalıntıların, eski, geleneksel süs eşyaları olarak veya doğal nedenlerle ölen bir hayvandan kalma olmaları olarak açıklanabiliyordu. Bu durum geçmişte soruşturmaların önünde bir engel teşkil etmişti.Ancak DNA profilleme alanındaki bir atılım sayesinde bu durum artık değişti.

